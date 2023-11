Tre minorenni drogate e due stuprate. Due algerini tentano la fuga: arrestati

Un vero e proprio orrore a Novara, dove tre minorenni di 14 anni sono finite vittime di due uomini di nazionalità algerina accusati di aver offerto loro della droga e di essersi resi protagonisti di una violenza sessuale ai danni di due ragazzine. Il tutto sarebbe avvenuto all'interno di un'abitazione occupata in maniera abusiva; le giovani sono riuscite a fuggire per poi chiedere aiuto, lanciare l'allarme e denunciare l'episodio. I due stranieri hanno provato a far perdere le proprie tracce ma sono stati fermati all'aeroporto di Fiumicino.

Le tre 14enni, residenti a Novara, si sarebbero allontanate da una comunità del Milanese dove si trovavano per tornare in città. Qui, stando a quanto appreso dalle prime informazioni emerse, avrebbero incontrato i due algerini che avrebbero già conosciuto in precedenza (forse il giorno prima). A quel punto i due stranieri, dopo averle condotte nella struttura, le avrebbero costrette a consumare della sostanza stupefacente. Ad avere la peggio sono state due delle minorenni, che successivamente sarebbero state abusate. Atti di violenza sessuale intollerabili e che certamente non potranno essere cancellati semplicemente.

Nello specifico, riporta l'Agi, le ragazze sarebbero state stordite dopo che i due algerini avrebbero fatto fumare loro dell'hashish. Fortunatamente le 14enni sono riuscite a fuggire e hanno chiesto soccorso. A prestare aiuto sono stati i militari dell'Arma di Novara che, preso atto della situazione, le hanno accompagnate in ospedale per affidarle alle cure del personale sanitario specializzato.

Le indagini sono scattate a stretto giro. Fondamentali si sono rivelate le testimonianze delle ragazze. In una prima fase i carabinieri sono riusciti a individuare il luogo dove sarebbe stata consumata la violenza; in una fase successiva, grazie anche al lavoro di confronto tra indizi a disposizione e informazioni contenute nelle banche dati, sono stati rintracciati anche i due stranieri. Entrambi potrebbero aver agito nell'intento di lasciare il territorio nazionale, visto che sono stati arrestati all'aeroporto di Fiumicino a Roma dove avrebbero provato a imbarcarsi su un aereo diretto all'estero.

Tra l'altro - scrive l'Ansa - i due uomini di nazionalità algerina, irregolari e clandestini in Italia, presenterebbero dei precedenti per reati contro il patrimonio. Sono stati arrestati dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Novara con la collaborazione della polizia di frontiera. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura della provincia piemontese. Infine i due stranieri sono stati portati nel carcere di Civitavecchia.