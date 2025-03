Drone russo, Crosetto avverte: dai russi guerra ibrida

Ascolta ora 00:00 00:00

"È in corso una guerra ibrida. Pericolosa quanto sotterranea, costante e asfissiante quanto quotidiana, che è fatta da un mix di attacchi cyber mirati, reclutamento di 'attivisti' (traduco: persone a libro paga di potenze o entità straniere e ostili), scientifiche e massicce campagne di disinformazione di massa, furti di tecnologie e brevetti militari e industriali, più molti altri atti ostili, perpetrati da più attori, statuali e non". Lo sfogo del ministro della Difesa Guido Crosetto arriva il giorno dopo l'apertura di un'inchiesta della Procura di Milano sul possibile spionaggio russo dopo l'avvistamento di un drone russo che con "cinque o sei passaggi" ha sorvolato l'area di Ispra, sul Lago Maggiore nella no fly zone sopra l'area che ospita il Joint research centre dell'Ue dopo la denuncia arrivata dal Centro comune di ricerca europeo, che ne ha rilevato la presenza mediante in sistema di rilevazione autonomo grazie a una sofistica attrezzatura.

Al di là della denuncia presentata ai carabinieri di Varese, che indaga per spionaggio politico o militare - articolo 257 del codice penale - aggravato dalla finalità del terrorismo, il problema è che a manovrarlo potrebbero essere stati anche degli italiani "con posizione filorusse". "Sono anni che sollevo l'attenzione e lancio allarmi, a volte inascoltato - sottolinea l'esponente Fdi - la difesa va garantita su più piani, compresi quelli della 'guerra ibrida' e non solo quelli tradizionali, i quali pure restano i più evidenti davanti gli occhi di tutti".

Quando si parla di "guerra ibrida" non bisogna pensare solo allo spionaggio tradizionale ma anche alle tensioni internazionali.

Qualche anno fa, attraverso la Wagner, la Russia aveva trasformato il conflitto libico da scontro locale a vero e proprio fronte di guerra ibrida, permettendo a Haftar di avanzare militarmente su Tripoli nel 2019 e agevolando il boom del traffico di migranti per condizionare le politiche migratorie dei Paesi Ue.