«Salam Aleikum Majorino». Potrebbe sintetizzarsi così la campagna elettorale del Pd Pierfrancesco Majorino che, per non rimanere indietro rispetto al collega di partito Lorenzo Pacini che fa campagna elettorale in moschea, incassa il supporto della comunità bengalese. Sul modello dei Bangla-dem a Venezia (che non ha portato bene), anche a Milano la comunità bengalese si schiera con il Pd, guidata da Bebash Chandra Kar (nato in una famiglia induista), consigliere del Municipio 5. Così Chandra Kar scende in campo per Majorino con un video che si apre con il saluto dei musulmani «la pace sia su di voi» e un invito alla comunità bengalese a votarlo. Aggiungendo: «Siamo tutti con Majorino». In un altro video in bengalese con al fianco due esponenti della comunità ripete l’invito e nei commenti un suo seguace invoca Allah: «Inshallah andiamo avanti. Se vinciamo sarà la vittoria di tutti i bengalesi ». A marzo 2025, durante la festività islamica del Eid Mubarak, Bebash Chandra Kar ha pubblicato un post con foto dentro associazioni islamiche, scrivendo: «Ci vuole una grande moschea. A Milano la religione musulmana la seconda più praticata, con 130mila persone».

A giugno ha invece pubblicato un post con una foto in ginocchio nella Moschea di Atene scrivendo: «Complimenti al Comune che ha realizzato una bellissima moschea per tutti i fedeli musulmani. Secondo me è una scelta molto coraggiosa del sindaco. Anche Milano ha bisogno di una moschea per tutti i musulmani ». Come se non bastasse, ha preso di mira l’europarlamentare leghista Silvia Sardone accusandola di «alimentare la denigrazione dei musulmani e rivolgere insulti alla comunità bengalese». Ora il derby è tutto a sinistra, tra Majorino e Pacini per chi riuscirà a intercettare più voti musulmani, alzando sempre di più l’asticella verso le richieste islamiste.