Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano. Il 7 dicembre riceverà l’Ambrogino d’Oro, se l’aspettava?

«Non è stata una sorpresa assoluta perché l’ottimo consigliere di Fi De Chirico mesi fa mi aveva anticipato la proposta di candidarmi e mi ha fatto piacere. Sono un collezionista di onorificenze, lo dico con autoironia. Ne ho una trentina e mi mancava quella forse per me più importante. É ancora più significativo che sia stato votato all’unanimità. Non ho mai fatto il sindaco come uomo di partito e credo mi sia riconosciuto da tutti ancora oggi. Tra l’altro, è stato addirittura quantificato, oltre 120mila milanesi votarono me con il voto disgiunto. Anche se Milano è una città progressista, il centrodestra ha governato soltanto 15 anni su 80. Formentini, io e Letizia Moratti siamo stati dei miracolati».

Un miracolo che si può ripetere? Il sindaco Beppe Sala sostiene che il centrodestra «non ci crede molto», la leghista Silvia Sardone che è tra i nomi in campo avverte che non si può arrivare a marzo con la scelta del candidato, ogni giorno è perso.

«Hanno certamente ragione. C’è un dato di fatto, da tutti i sondaggi e in base alle ultime consultazioni, a Milano le liste di centrodestra, cioè i partiti, hanno sempre perso con un distacco non inferiore ai 10 punti. Ora mettiamo anche in conto che il candidato di Vannacci, Carmelo Burgio, possa sottrarci un 2%. La vera differenza quindi non la farà lo schieramento ma la personalità del candidato. Io avevo sostenuto l’ipotesi di Carlo Cottarelli, avrebbe avuto tutte le caratteristiche per recuperare il distacco. Noto a livello internazionale, liberale, economista e quindi un gestore, con un connotato anche di sinistra moderata visto che è stato eletto in Senato con il Pd e si è dimesso in contrasto con la politica populista del campo largo e di Schlein. È chiaro che una figura civica deve essere anche molto nota. Non è stato così. La terna in campo è di tre nomi politici».

Sardone, Maurizio Lupi e Matteo Perego. Ma c’è ancora stallo. Come la vede?

«Pensavo che la scelta sarebbe arrivata dopo il congresso della Lega invece è ancora rinviata. Ero sicuro che fossimo pronti a candidare Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa di Forza Italia ma proposto dal ministro FdI Crosetto e mi si diceva con il beneplacito di Meloni, i giochi sembravano fatti, mi sembrava ormai il prescelto».

E invece?

«Evidentemente c’è qualche battuta di arresto. Forse qualcuno sta pensando che, perso per perso, concediamo la candidatura di Milano alla Lega e Fratelli d’Italia si prenderà, con Giovanni Bozzetti o Carlo Fidanza, la Regione dove invece le possibilità di vincere sono alte, il contrario di Milano. Forse è questo che allontana la scelta, sono entrati in campo questi altri fattori».

Secondo lei Perego è l’unico che può recuperare quel distacco?

«Lupi e Sardone sono connotatissimi sul piano dell’appartenenza politica, Lupi è addirittura segretario nazionale di un partito di centro, al massimo possono sperare di prendere i voti della coalizione, quindi perdere con onore. Perego, pur essendo organico, e anche al governo, è una figura interessante sotto vari profili e ha un potenziale che manca agli altri: può costruire la sua notorietà. É una persona colta, empatica, sottosegretario alla Difesa quindi capace di fronteggiare temi critici come la sicurezza, è un bravo comunicatore. Potrebbe fare qualcosa di buono, se fosse in campo con una ragionevole tempistica».

Calabresi si irritato con il Pd Majorino, possibile competitor alle primarie, perchè l’ha definito «moderato». É diventato scomodo essere moderati a sinistra?

«Basta leggere i suoi libri e conoscere la sua storia per capire che è una persona moderata ma in vista delle primarie evidentemente non deve apparire come tale, non vuole lasciare tutto la spazio all’antagonista e si muove nella stessa direzione. Le primarie d’altra parte sono un terno al lotto».

Entrambi stanno «scaricando» Sala, da ex sindaco vuole esprimergli solidarietà?

«Chi non si sente solidale? É paradossale, Majorino pur di connotarsi come verde talebano ha fatto dichiarazioni contro Sala che neanche noi abbiamo osato sulla questione urbanistica, anche di cattivo gusto visto che oltretutto l’indagine è stata sconfessata dalla stessa Procura. Anche Calabresi prende le distanze dal sindaco, incredibile, non so quanto pagherà peraltro questa strategia».

Contestano pure i 500 militari in più a Milano, la gente invece secondo lei apprezza?

«Altrochè, la sicurezza dalla criminalità predatoria è uno dei temi più sentiti dai milanesi, Perego stava già lavorando ad un programma efficace, anche per contrastare le baby gang e con l’uso di tecnologia. droni con telecamere per il riconoscimento facciale».