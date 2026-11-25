In tre candidati sindaci si sono presentati in pompa magna al cantiere occupato di via Baldinucci 46, diventato il simbolo della protesta delle Famiglie sospese. I 4.500 nuclei, cui venerdì con la chiusura delle indagini dell’inchiesta per le torri Syre e Easy San Siro se ne sono aggiunte altre 300 che hanno comprato una casa di cui non sono entrati ancora in possesso (e chissà quando succederà...). La paralisi dell’urbanistica diventa uno degli sfondi della campagna elettorale dei candidati sindaco che fingono di ignorare le posizioni dei propri partiti dal 2023 a oggi.

«È per noi un segnale importante: il tema delle famiglie sospese e della città bloccata non ha colore politico. Ci aspettiamo che i canditi sappiano farsi portavoce in tutte le sedi per arrivare a una legge chiarificatrice, superando una norma che risale al 1942» l’appello del portavoce del Comitato Filippo Borsellino.

Per Matteo Perego di Cremnago, il candidato di FI, tra i partiti più attivi in Parlamento per una soluzione dello stallo dell’urbanistica, «siamo passati dai grandi progetti di rigenerazione a un pantano di cui chi responsabilità politica deve assumersi la responsabilità». Mentre Pierfrancesco Majorino, uno dei tre aspiranti del Pd, ha proposto di sottoscrivere un documento condiviso con gli altri candidati per individuare una soluzione per le Famiglie sospese. «Hanno fatto tutto nel rispetto delle regole e non possono pagare per un’incertezza che non hanno creato - assicura - Propongo a tutti i candidati di firmare insieme un documento con impegni chiari e verificabili, perché su questo tema Milano ha bisogno di un fronte comune e non di divisioni». La candidata della Lega Silvia Sardone, che era in piazza Scala al presidio organizzato dalle Famiglie due sabati fa, andrà al cantiere domani alle 20.

Ma c’è un ma: sia il Pd, di cui Majorino è parte della segreteria, sia la Lega, di cui Sardone è vicesegretaria, in questi anni hanno avuto un atteggiamento piuttosto ambivalente rispetto alla questione del blocco dell’urbanistica. La Lega con il suo segretario Matteo Salvini aveva lanciato il «Salva Milano», il disegno di legge di interpretazione autentica in materia urbanistica ed edilizia che avrebbe dovuto chiarire i nodi su cui sono incappati i 150 progetti finiti nell’inchiesta, salvo poi vederlo sfumare per la mancanza di un accordo in Parlamento, mentre il Pd si è platealmente arenato in Senato (dopo l’approvazione del Salva Milano alla Camera) bloccando di fatto il Ddl. A nulla valsero le minacce del sindaco Beppe Sala per convincere i senatori dem, tra cui alcuni ex assessori e consiglieri comunali, a votare la legge, salvo poi invertire la rotta e ritirare il proprio sostegno all’operazione. Più di una volta, in seguito, il sindaco ha dovuto parare i colpi bassi di Majorino e di alcuni esponenti del Pd dall’accusa di avere cementificato Milano.

In questo scenario post bellico, tra gru e scheletri in cemento armato che fanno ombra alle tende degli occupanti, non poteva mancare un altro candidato sindaco del centrosinistra: Mario Calabresi che sarà in cantiere domani alle 16.