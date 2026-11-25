La vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, proposta dalla Lega come candidata del centrodestra, organizza il 12 dicembre l’evento «Difendiamo la nostra identità e le nostre tradizioni» e una raccolta firme (che proseguirà anche il 13 dicembre) contro l’Islam politico e si accende lo scontro con il sindaco. Per Beppe Sala l’iniziativa è «assurda» e «oltretutto è anche una data abbastanza infelice» perché il 12 dicembre cade l’anniversario di piazza Fontana, «se quella è la via che stanno cercando, auguri anche se credo che a Milano non prenderà molto questa linea». In merito all’Islam politico, ribatte Sardone, «non accettiamo critiche da un sindaco che nulla ha fatto per contrastare le moschee abusive, i predicatori d’odio, e che ha trasformato alcune periferie in ghetti musulmani». Ma sottolinea che «è arrivato persino a mettere in mezzo, in maniera stravagante, l’anniversario della strage di piazza Fontana. É recidivo, visto che la sua maggioranza aveva addirittura tentato di bloccare l’evento Lega-Patrioti dello scorso aprile in piazza Duomo. Non sapevo di dovergli chiedere il permesso per scegliere argomenti, date e luoghi delle iniziative sul territorio». Lo invita quindi a «concentrarsi piuttosto sui candidati alle primarie del centrosinistra che ogni giorno lo criticano».

Anche il deputato leghista Luca Toccalini assicura che «nessuno vuole dimenticare la strage di Piazza Fontana. Anzi, come Lega auspichiamo che il ricordo e la memoria restino vivi nelle teste e nei cuori dei nostri cittadini, affinché tragedie come queste non accadano mai più». Toccalini però non capisce «francamente, la polemica a dir poco surreale della sinistra che tramite la bocca del sindaco Sala vorrebbe stabilire quando e se possiamo manifestare pacificamente per impedire che l’Islam politico sottometta la nostra cultura e il nostro Paese alle volontà di chi non ha un briciolo di rispetto nei confronti delle donne o di chi vuole imporre un modo di vivere incompatibile con i nostri diritti. Il 12 dicembre come Lega saremo in piazza per raccogliere le firme dei nostri cittadini a favore della messa al bando delle associazioni legate ai Fratelli Musulmani, con il ricordo, la memoria e il dolore che quel 12 dicembre del 1969 rappresenta per i milanesi, i lombardi e tutti gli italiani». Il segretario provinciale della Lega Samuele Piscina invita Sala a evitare polemiche strumentali» e i cittadini «a partecipare all’iniziativa organizzata da Sardone e targata Patrioti dedicata alla difesa delle nostre radici e del valore del Natale».