“Ecco chi non può votare…”. Mulè ironizza sulle parole di Gratteri

“Per dare continuità e senso alle parole del procuratore Gratteri sarà fatto divieto di votare per non inquinare il voto referendario, ad abitanti di diversi paesi”. Esordisce così il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, responsabile della campagna referendaria per il Sì del movimento azzurro in un video diffuso sui canali social del partito. Mulè, dunque, elenca alcune città “i cui nomi - come si legge nella didascalia del post - alimentano inquietanti sospetti…”.

L’ironia del deputato azzurro è caustica: “Cominciamo da Pizzo perché - spiega Mulè - alcune sono evidenti le connessioni con gruppi di estorsori, gli abitanti di Bomba perché sono in naturale continuità con la loggia P2”. E ancora: “Gli abitanti di Strangolagalli perché certamente sono dediti agli omicidi. Gli abitanti di Rottofreno perché dei sabotatori, di Monopoli perché sicuramente un centro di affaristi e di Portocannoni per le naturali connessioni con i gruppi di traffico internazionale di stupefacenti”.

Il responsabile della campagna referendaria per il Sì conclude riferendosi nuovamente alle parole di Nicola Gratteri secondo cui “le persone perbene” voteranno No, mentre i delinquenti opteranno per il sì alla riforma della giustizia: “Insomma, prendiamola a ridere perché altrimenti c'è solo da piangere…”.