"Ecco perché la Murgia non va più chiamata in tv"

La tensione politica in Italia negli ultimi mesi ha subito un aumento esponenziale ed è anche facile individuare il momento in cui questo è accaduto: 25 settembre. La vittoria del centrodestra ha esacerbato gli animi di chi, a sinistra, non accetta che gli italiani abbiano preferito dare il proprio mandato al centrodestra. E così, gli attacchi che già c'erano si sono intensificati in quantità ma anche in contenuti, arrivando a toccare livelli talmente alti da far scattare l'allarme per la sicurezza. Lo dimostra Michela Murgia, che in una escalation di dichiarazioni contro Giorgia Meloni, è arrivata a paragonare il presidente del consiglio alla criminalità organizzata. Parole che in Fratelli d'Italia sono state accolte con sdegno e con preoccupazione, visti gli effetti che possono avere in un momento già così caldo.

Le parole di Michela Murgia

" Due persone, due entità, perseguitano in questo momento Roberto Saviano. Una è la camorra dato che ha ancora la scorta e quindi vuol dire che c’è qualcuno che sta valutando come lui sia ancora in pericolo, l’altro è la presidente del Consiglio ", ha detto la scrittrice ospite di Giovanni Floris a DiMartedì. Lo stesso conduttore si è sentito in dovere di rimettere la questione in linea entro i paletti della ragionevolezza, sottolineando che da una parte c'è la criminalità e dall'altra una " lecitissima querela ". A Giorgia Meloni, i kompagni non perdonano il fatto che il presidente del Consiglio abbia deciso di non fare passi indietro davanti alla definizione di "bastarda" che le è stata attribuita da Roberto Saviano, forse perché temono che il premier possa ottenere anche la ragione giudiziale.

La reazione di Fratelli d'Italia

" Una che istiga in quella maniera non va più chiamata in tv. Non si può dire che il presidente del Consiglio è camorrista. So come nascono gli episodi di violenza, è una cattiva maestra, non va invitata a sentenziare davanti a milioni di persone ", ha dichiarato Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia, in diretta a La Zanzara. Il ragionamento di De Corato è basato sui continui episodi di minaccia che vengono perpetrati ai danni di Giorgia Meloni: " Se una dice cazzate, e le dice in quella maniera, è pericolosa. Puoi trovare un coglione che la segue. Sottovalutate i cretini che sono tanti e pericolosi. La violenza è nata in questo Paese da appelli di intellettuali, proprio come questa ".