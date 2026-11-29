Con la sconfitta, ampiamente annunciata, di Pedro Sanchez, è terminato l’ultimo governo socialista dell’Unione europea in un grande Paese. La vittoria del Partito popolare, dopo gli ultimi accadimenti politici spagnoli, è un voto che segna uno spartiacque anche in Europa, con buona pace della sinistra italiana che vedeva in Sanchez un modello da seguire. Dai social sono arrivati i complimenti della premier Giorgia Meloni. “Congratulazioni agli amici Nunez Feijoo e Santiago Abascal per il risultato elettorale conseguito dal centrodestra in Spagna. L’affluenza record di oggi è un bel segnale per tutta l’Europa di vitalità democratica e della fiducia dei cittadini nel valore della partecipazione politica. A nome del Governo italiano rivolgo alla squadra del Partito Popolare e Vox i migliori auguri di buon inizio, in attesa di lavorare insieme a beneficio delle nostre Nazioni”, ha dichiarato la presidente del Consiglio.

Viene fatto sapere che il vicepremier, il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ha telefonato al leader del Partido Popular e gli ha espresso le congratulazioni per il successo nelle elezioni politiche spagnole. “È una grande vittoria per tutta la famiglia dei popolari europei”, ha detto Tajani, formulando a Feijóo gli auguri per la guida del prossimo governo spagnolo, ricevendo il ringraziamento del possibile nuovo premier. Anche il vicepremier Matteo Salvini si è congratulato con i vincitori in attesa dei risultati definitivi ma, spiega, “prende corpo la speranza, che si fa certezza, di vedere sconfitta la demagogia dei socialisti di Sánchez e la loro politica fallita sul fronte sociale, su quello dell’immigrazione e in crisi anche in termini morali”. Quella spagnola, ha aggiunto il titolare del Mit, “è stata una grande sfida politica, con forte partecipazione popolare. Forza Italia ha un antico e fortissimo legame con gli amici spagnoli del Ppe, molto legati ad Antonio Tajani, e siamo certi che il nuovo governo spagnolo, che sarà guidato dal leader del Ppe Feijoo, possa essere prezioso anche per le politiche dell’Ue, da orientare alla crescita e al ruolo dell’area mediterranea. La sinistra italiana, ha concluso, “ha detto più volte di rifarsi al modello Sánchez. Continuino pure. Avendo come meta quella di rimanere all’opposizione, dove ora pare li raggiunga la sinistra spagnola, destinata a non essere più al governo”.

“Il Partito popolare è la prima forza politica di Spagna e l’esito delle elezioni sembra assegnare la maggioranza assoluta al centrodestra. In attesa dei dati definitivi prende corpo la speranza, che si fa certezza, di vedere sconfitta la demagogia dei socialisti di Sánchez e la loro politica fallita sul fronte sociale, su quello dell’immigrazione e in crisi anche in termini morali”, ha dichiarato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. “Quella spagnola è stata una grande sfida politica, con forte partecipazione popolare. Forza Italia ha un antico e fortissimo legame con gli amici spagnoli del Ppe, molto legati ad Antonio Tajani, e siamo certi che il nuovo governo spagnolo, che sarà guidato dal leader del Ppe Feijoo, possa essere prezioso anche per le politiche dell’Ue, da orientare alla crescita e al ruolo dell’area mediterranea”, ha aggiunto il senatore. L’azzurro, quindi, ha concluso sottolineando che la sinistra italiana “ha detto più volte di rifarsi al modello Sánchez. Continuino pure. Avendo come meta quella di rimanere all’opposizione, dove ora pare li raggiunga la sinistra spagnola, destinata a non essere più al governo”.

Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale e responsabile Esteri di Forza Italia, ha messo l’accento sul prossimo futuro, ricordando che quella che aspetta Alberto Nunez Feijoo “sarà una missione complessa: ridare alla Spagna una prospettiva dopo i lunghi anni segnati dalle politiche ideologiche del progressista Pedro Sanchez”. E, ha aggiunto, la “nostra tradizionale collaborazione ora sarà ancora più intensa alla guida dei nostri rispettivi Paesi. Emergono due dati politici da questa tornata elettorale. Il primo è che è ancora possibile costruire un messaggio attrattivo basato sulla serietà della cultura di governo e su una proposta politica moderata. Il secondo messaggio è la sconfitta di quella politica ideologica di sinistra, incarnata dal Partito Socialista e dal ‘Frente Amplio’ volta a esasperare il conflitto sociale attraverso uno svuotamento della proprietà privata”.