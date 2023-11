Rama smonta il Pd: "Aiutare l'Italia non è di destra, è giusto"

Fai un accordo con l’avversario politico? Ritorsione immediata. Possiamo riassumere così quanto sta accadendo in queste ore tra il Partito democratico e il premier albanese Edi Rama: i dem, infatti, vogliono cacciare il Pssh (Partia Socialiste e Shqipërisë) dal Partito socialista europeo. Il partito di Elly Schlein è intenzionato a protocollare la richiesta di espulsione per l’accordo sui migranti firmato con l’Italia. Ma a Tirana non c’è grande preoccupazione, anzi: “Al Pse ci sono persone serie, noi comunque siamo aperti a discutere con chiunque abbia una visione diversa dalla nostra”, con queste parole il consigliere di Rama ha smontato la linea piddina.

Interpellato dall’Adnkronos, il consulente Endri Fuga ha ribadito la disponibilità di Rama a discutere con chiunque abbia una visione diversa e a spiegare perché è stato messo nero su bianco l’accordo con Giorgia Meloni. Il braccio destro del premier albanese ha tenuto a precisare che "finora i nostri amici italiani del Pd non hanno chiesto alcuna spiegazione da parte nostra e non crediamo che chiederanno una cosa del genere come una ‘espulsione’ del nostro partito dal Pse, perché sono persone serie" . Ma non è tutto.

Lo stesso Rama è tornato sul dibattito. Precisando il dovuto rispetto al Partito Democratico italiano, il primo ministro albanese ha ribadito il suo unico punto di vista: “Cercare di aiutare l'Italia in questa situazione, dove nessuno in Europa sembra avere una soluzione condivisibile da tutti forse non è il massimo, ma è sicuramente il minimo che l'Albania deve e può fare” . Una lezione per Schlein&Co.: “Se poi questo non è di sinistra in Italia, pazienza, sembra che non è neanche di destra in Albania. Forse è semplicemente giusto” . Con buona pace dei compagni.