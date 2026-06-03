La festa è finita. Anzi è appena cominciata. Abbiamo festeggiato gli ottant'anni della Repubblica spaccando l'Italia. E nella frattura di una politica incapace ormai di costruire unità su nulla, nemmeno sul terrore, è comparsa la prova che la democrazia è fragile e noi siamo fessi. Imbevuti di paroloni come integrazione che hanno perso il loro significato. Perché ha ragione il presidente Sergio Mattarella quando ricorda che l'Italia è stata fatta dalle migrazioni, ma ciò non cambia il fatto che quanto sta accadendo testimonia il fallimento del modello delle porte aperte indiscriminatamente. Tale Ben Haddi Zakaria, 21 anni, è stato arrestato per terrorismo: progettava un attentato come quello di Modena, dove un altro nostro benemerito concittadino ha stirato in auto la gente che passeggiava in centro. Un fatto su cui la sinistra ha imposto woke e silenzio per mascherare la prova del nove. Costui ha manifestato invece apertamente il suo odio per noi con post e storie social. Un odio feroce contro l'Occidente e i cristiani, considerati il male assoluto, da sacrificare in nome di Allah. Una cascata di immagini e commenti che esaltavano le azioni più brutali commesse dallo Stato Islamico, con aperte incitazioni al martirio: «Scorre nelle mie vene», scriveva. Condivideva frasi inneggianti il reclutamento: «È il mese (il Ramadan) in cui viene stabilito il mercato del jihad.

Perciò il Profeta preparava le brigate e gli eserciti per combattere i nemici di Dio e fare il jihad contro gli idolatri». Buona festa della repubblica islamica d'Italia. Che costruisce il suo disegno destabilizzante. Consapevole che noi ci divideremo. Ci scanneremo fra noi. Proprio come teorizzano i player globali del terrore.