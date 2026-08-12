“Alla fiera di Report…”. Gasparri in versione Branduardi “le canta” a Ranucci

Maurizio Gasparri in versione Angelo Branduardi “le canta” a Sigfrido Ranucci. L’onorevole di Forza Italia ha preso ispirazione dalla canzone “Alla Fiera dell’Est” per sottolineare il paradosso di tutta la vicenda del conduttore di Report, tra il migliore amico in carcere perché considerato il mandante dell’attentato nei suoi confronti e lui che tace e non dice una parola, mentre tutto attorno si muove il carosello dei difensori d’ufficio.

“Alla fiera di Report c’era Ranucci che mangiava il pesce con Lavitola, ma alla fiera di Report c’era Ranucci che mangiava il pesce insieme a Lavitola nel ristorante, ma che poi incontravano Clesio Tavares Gomes, un dipendente collaboratore di Lavitola che ora è latitante in Africa. Ma alla fiera di Report non c’era solo Ranucci che mangiava il pesce nel ristorante con Lavitola che aveva come collaboratore questo Tavares Gomes, incontrava dei camorristi che avrebbero fatto l’attentato a Ranucci secondo la ricostruzione della magistratura”, ha detto Gasparri in un video pubblicato sui social.

“E quindi alla fiera di Report c’era Ranucci che mangiava il pesce con Lavitola che vedeva Gomes che incontrava i camorristi e poi forse tutti insieme alla fiera di Report concordavano con Lavitola. Questo sta verificando un’indagine della Rai, questo servizio, quell’attacco, quella difesa, e poi alla fiera di Report c’era anche l’Innocenzi che faceva il documentario ma prendeva il contributo. Quindi alla fiera di Report c’era Ranucci che mangiava il pesce con Lavitola che incontrava Gomes che vedeva i camorristi e poi arrivava l’Innocenzi e faceva il documentario, ma alla fine arrivò la magistratura che fece un’inchiesta per sapere la verità su questo attentato e vediamo quindi se ci sarà un po’ di chiarezza in questa fiera di Report”, ha concluso il deputato azzurro.

L’onorevole ha scelto in modo senz’altro originale per “toccare”, come direbbe il compianto Francesco Guccini, Sigfrido Ranucci, mettendo in fila tutto ciò che nelle ultime settimane ha lasciato perplessi della gestione del caos mediatico che a una parte vede Ranucci vittima di un attentato che per la procura è commissionato dal suo migliore amico e dall’altro lo vede sulle braci perché la redazione del suo programma non sarebbe più così fedele e quadrata attorno a lui e perché la Rai vorrebbe vederci chiaro sui rapporti con Lavitola.