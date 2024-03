Fisco, la commissione anagrafe tributaria: necessarie verifiche su sistema informativo e sicurezza

Dossier Fisco, importanti novità dalla riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Secondo quanto reso noto in un comunicato, sono state discusse le iniziative da assumere in merito al rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione dei dati conservati nelle banche dati del sistema dell’anagrafe tributaria.

L'ufficio di presidenza ha deliberato all’unanimità di richiedere l’autorizzazione per audire il prossimo mercoledì 20 marzo, alle ore 8, il presidente Paolo Savini, e l'amministratore delegato, Cristiano Cannarsa, di Sogei. Ma non è tutto. Come evidenziato dal presidente Maurizio Cascasco, la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria ha deciso di procedere, nell’ambito delle specifiche competenze ad essa attribuite dalla legge, "ad una verifica, anche attraverso un’eventuale indagine conoscitiva, del complessivo funzionamento del sistema informativo della fiscalità, con particolare riferimento ai suoi profili di sicurezza e a una sua migliore efficienza, nonché alle modalità di accesso alle banche dati e alle garanzie di tutela e riservatezza dei dati dei contribuenti".

In seconda battuta, nel corso di una successiva riunione, la Commissione procederà all’individuazione dei soggetti da audire. Seguiranno aggiornamenti.