Flotilla di Gaza, ecco chi sono i 4 parlamentari di sinistra che saliranno a bordo

Dopo giorni di insinuazioni e mezze frasi, l'opposizione ha annunciato che quattro suoi parlamentari saranno a bordo delle navi della flotilla che tenteranno di raggiungere Gaza. Ad annunciarlo è stata Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza nel corso di una conferenza al Senato promossa dal M5s. " Annuncio che con noi partirà l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi e tre esponenti di altri due partiti, il deputato Arturo Scotto del Pd, l'europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, il senatore del M5s Marco Croatti. Hanno deciso di mettere i loro corpi. Immaginate quanto questo sia importante ", ha dichiarato la portavoce.

I parlamentari si fanno forti dell'immunità parlamentare, che potrebbe fungere da deterrente per le autorità israeliane, che hanno già annunciato di considerare gli occupanti della flottiglia alla stregua dei terroristi, e come tali li tratteranno, nel caso in cui dovessero fare irruzione nelle acque territoriali e non fermarsi solamente in quelle internazionali. La partenza è prevista per il 7 settembre per attendere le imbarcazioni della parte di flotilla partita dalla Spagna, che poche ore dopo aver lasciato il porto di Barcellona ha fatto marcia indietro perché il tempo non era adeguato. I parlamentari italiani non saranno gli unici politici a bordo della flotilla, perché hanno annunciato la propria presenza anche esponenti della politica spagnola, francese e portoghese.

" Abbiamo presentato una interrogazione per chiedere alla Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri quali iniziative intendano assumere per tutelare la spedizione umanitaria del Global Sumud Flotilla, specie dopo le minacce israeliane di trattare "come terroristi" questo pezzo di società civile che sta agendo con forza e coraggio contro il genocidio in corso e contro l'ignavia e l'inerzia dei governi europei, tra cui quelle del governo Meloni ", si legge in una nota del direttivo del M5s.

il Governo italiano ha il preciso dovere di tutelare e proteggere i nostri connazionali e sarà inevitabilmente co-responsabile di qualsiasi atto illegale verrà loro perpetrato

Secondo i pentastellati "".