Fontana: “Con l’autonomia subito risorse a Cremona”

Le emergenze dovute al maltempo che sono ormai «la normalità», con fenomeni estremi che vanno affrontati con interventi organici». Ma anche la vicinanza della Regione ai territori colpiti e la troppa burocrazia che impedisce di dare un sostegno immediato: «Con l’autonomia avremmo già dato risposte a Cremona» ha sottolineato il governatore lombardo Attilio Fontana, ieri in sopralluogo nella città colpita dalla grandine e da una tromba d’aria lo scorso venerdì, con danni enormi, tetti scoperchiati, una stima di 10mila auto danneggiate, migliaia di alberi caduti e una quarantina di feriti. La Regione ha già chiesto di estendere anche alla provincia di Cremona e ad altre zone flagellate la richiesta di stato di emergenza già formalizzata per la Valcamonica e per la Bergamasca dopo il maltempo del 20 agosto. Queste sono procedure «anche burocratiche» e ci possono volere «almeno tre o quattro settimane per avere una risposta da Roma. Se potessi emanare io un’ordinanza - ha osservato Fontana -, ci sarebbe già la possibilità di accedere ai fondi. Quando parlo di autonomia non parlo di questioni ideologiche ma di questioni concrete come questa». Il governatore, che ha comunque messo l’accento sui tempestivi interventi di soccorso, ha evidenziato che davanti a questi fenomeni così intensi e al cambiamento climatico serve anche «una mentalità diversa», lavorando sulla prevenzione perché «non possiamo pensare che siano qualcosa di inaspettato». Resta sempre il tema delle risorse, per Cremona e per tutti i territori coinvolti, come la Valcamonica dove la priorità adesso riguarda i servizi e la viabilità, anche in vista della riapertura delle scuole: «Andremo a battere cassa a Roma» ha commentato Fontana, evidenziando che la Regione metterà pure le sue risorse anche se, in questi casi, dovrebbero essere «tutte statali».