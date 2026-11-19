Roma Dalla Sicilia al Senato, Forza Italia prova a ridisegnare il proprio spazio politico all’interno del centrodestra. Da una parte la partita per la successione a Renato Schifani. Dall’altra il confronto sul Decreto Scuola, che fa emergere divergenze con Fratelli d’Italia su un singolo emendamento, senza però mettere in discussione la tenuta della maggioranza. Due fronti diversi, accomunati dalla volontà di riaffermare il proprio peso e la propria autonomia.

Sul fronte siciliano, le grandi manovre in vista delle Regionali entrano nel vivo. Un colloquio ai massimi livelli tra le dirigenze di Fratelli d’Italia e Forza Italia ha portato a un accordo di massima in base al quale spetterà agli azzurri indicare il candidato alla presidenza. L’obiettivo di Antonio Tajani è accelerare i tempi e chiudere la partita entro metà dicembre, in concomitanza con «Atreju». Nel partito è in corso una riflessione sul rinnovamento della classe dirigente, che ha già portato alla sostituzione dei capigruppo alla Camera e al Senato. In Sicilia è emersa con forza la candidatura di Giorgio Mulè. Dopo 24 ore di indiscrezioni che davano la sua investitura per definita, una nota del partito ha ribadito il principio politico secondo cui la scelta del candidato spetta a Forza Italia, precisando tuttavia che la riunione non è entrata nel merito dei singoli nomi.

Mulè resta una delle opzioni principali, soprattutto nell’eventualità che si trovi un’intesa con il governatore uscente Renato Schifani su una strategia di uscita. Nei mesi scorsi, il vicepresidente della Camera aveva più volte manifestato la propria disponibilità a correre per la presidenza della Regione, chiedendo però di arrivare a una decisione in tempi rapidi. Ma sul tavolo c’è anche il recente accordo con Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, con il quale sarà necessario confrontarsi in vista delle scelte per Palazzo d’Orléans.

Al Senato l’attenzione è invece concentrata sul Decreto Scuola. La sospensione della seduta in Aula è servita a far decantare un confronto acceso su un emendamento a firma della senatrice di Fdi Ella Bucalo. Al centro della discussione c’è la proposta, sostenuta da Arianna Meloni, di imporre agli editori la messa a disposizione di una versione digitale dei testi scolastici a un prezzo scontato di almeno il 50% rispetto all’edizione cartacea. Una misura presentata dalla responsabile della segreteria politica di FdI come «una battaglia per garantire il diritto allo studio e far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l’anno per ogni figlio». Una proposta sulla quale Forza Italia non nasconde perplessità, arrivando a escludere di poter dare il proprio voto favorevole all’emendamento. Gli azzurri chiedono una pausa di riflessione, sollevando dubbi di natura pratica ed educativa. A illustrarli è il vicecapogruppo vicario Roberto Rosso: i costi della stampa fai-da-te e della rilegatura rischierebbero di vanificare i risparmi ipotizzati, soprattutto per le famiglie meno abbienti. Sul piano pedagogico, inoltre, Forza Italia mette in guardia dal rischio di aumentare ulteriormente l’esposizione dei giovani agli schermi, oltre alle preoccupazioni per le possibili ricadute occupazionali sull’intera filiera editoriale. La soluzione alternativa proposta dagli azzurri è quella di sussidi mirati alle famiglie in difficoltà. A ridimensionare la portata dello stallo è intervenuta la capogruppo, Stefania Craxi: «Per sgombrare il campo da ogni equivoco, Fi è perfettamente d’accordo sul decreto. Sono stati accantonati solo tre emendamenti su 64 pagine. Forza Italia non è d’accordo su un solo emendamento: la coalizione non è spaccata».