Lui è l’uomo del 61 a 0. Alle elezioni politiche del 2001 il risultato in Sicilia fu clamoroso. C’erano 61 collegi uninominali e il centrodestra li vinse tutti. Sinistra umiliata. Il capo di Forza Italia, cioè il generale che guidò a questo trionfo, era un dirigente di azienda prestato da poco alla politica che si chiamava Gianfranco Miccichè.

Un passo indietro. Torniamo alle elezioni del 1994, le prime alle quali partecipò Forza Italia. Senatore Miccichè, si ricorda che un paio di giorni prima di quel voto Repubblica uscì con uno scoop clamoroso: i verbali segreti di un pentito che accusava Berlusconi di legami con la mafia. Ora sembra accertato che a passare l’informazione segreta a Repubblica fu De Gennaro. Che ne pensa?

«Se fu De Gennaro non lo fece di sua iniziativa. Ebbe degli ordini».

Da chi?

«Presumibilmente dal Viminale e dal governo».

Il governo Ciampi voleva danneggiare Berlusconi?

«Valuti lei».

La morte di De Gennaro chiude il capitolo dei grandi misteri?

«Non credo. La storia dei suicidi e delle persone accusate ingiustamente, in quegli anni, e trascinate nel fango e in carcere è lunghissima. E molto dolorosa».

Per esempio?

«Io non conoscevo bene La Barbera, l’ex poliziotto che oggi è indicato come il traditore. Quello di cui sono sicuro, perché mi è stato detto da persone che conoscevano benissimo Falcone, è che Falcone si fidava ciecamente di La Barbera».

Molti ce l’avevano con lui?

«Sicuramente c’erano dei problemi di carriera, cioè c’era qualcuno che voleva scavalcarlo senza averne i titoli. Ma le posso fare anche tantissimi altri nomi».

Per esempio?

«Il giudice Carnevale. Fu condannato perché aveva scritto delle sentenze in modo troppo preciso, e non sulle convenienze politiche o di gruppo».

Altri nomi?

«Bruno Contrada. Che conoscevo perfettamente. Era del tutto innocente e fu trascinato alla gogna e in carcere per più di dieci anni finché non intervenne la Corte Europea».

Poi c’è la storia dei Ros

«Certo: il generale Mori e De Donno e Subranni. Massacrati in decine di processi prima di essere del tutto scagionati. Vuole altri nomi?».

Certo.

«C’è la tragedia del maresciallo Lombardo, persona stupenda, che aveva portato a Palermo Badalamenti, cioè uno dei massimi boss mafiosi. Ma c’era chi Badalamenti non lo voleva, perché avrebbe smentito Buscetta. E allora perseguitarono Lombardo fino a spingerlo al suicidio. La campagna contro Lombardo non la fece la mafia. La fece la politica».

Fermiamoci qui.

«Beh, mi faccia dire di Berlusconi e Dell’Utri, che però hanno resistito alle calunnie. Berlusconi ha battuto il record mondiale dei processi subiti. Diciamo pure, un po’ rudemente, che ha retto perché aveva due palle così!».

Lo accusavano di volere rapporti con la mafia.

«Io sono stato mandato da Berlusconi e Dell’Utri in Sicilia per gestire il primo partito d’Italia. Non ho avuto mai un rapporto seppur minimo con la mafia. Se avessero avuto bisogno di uno che conosceva la mafia non avrebbero mandato me».

Mi racconti del 61 a 0 del 2001

«Mi feci dare i sondaggi e mi accorsi che in alcuni collegi eravamo sotto di un migliaio di voti. Li avremmo persi. Allora andai da Pino Rauti, che aveva presentato liste di estrema destra accreditate di cinque o seimila voti, e gli dissi: presentiamo un paio di uomini tuoi e li facciamo eleggere nelle nostre liste e tu ritiri la tua lista. Accordo fatto. Vincemmo».

Poi c’erano gli eroi antimafia...

«Come Antonello Montante. Era considerato un santo. Era il responsabile della legalità di Confindustria. Fu esaltato dallo scrittore Camilleri e dal presidente della Repubblica. Poi fu condannato per associazione a delinquere...».

Lei mi sembra molto sfiduciato su giustizia e politica.

«Non credo più a nulla. Tutto quello che è stato scritto è molto molto incerto».

In questa grande bagarre è finito in mezzo pure lei

«Sì. Rinviato a giudizio perché ho usato la macchina dell’assemblea per accompagnare il mio gatto morente dal veterinario».

Il gatto?

«Già, chi mi accusa dice che l’ho usata per comprare cocaina. Ma non è assolutamente vero».