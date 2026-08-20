Giorgia Meloni: “A settembre tavolo ex Ilva e per lo sviluppo di Taranto”

Il tavolo per l’ex Ilva “tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell’impianto”. Lo assicura Giorgia Meloni in una lettera al prefetto Ernesto Liguori che le aveva chiesto un incontro con le associazioni del territorio in occasione dell’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo che si terrà domani.

“In parallelo, è mia intenzione convocare, sempre a Palazzo Chigi, uno specifico Tavolo per la città di Taranto, al fine di valutare le possibilità di sviluppo dell’area con investimenti imprenditoriali da affiancare all’ex Ilva”, si legge ancora nella lettera. Il presidente del Consiglio ricorda, inoltre, che “il tavolo di confronto con i sindacati nazionali del settore, è convocato in permanenza presso la Presidenza del Consiglio, coordinato dal sottosegretario Mantovano e composto da tutti i ministri a vario titolo competenti, fin da quando si è insediato l’attuale esecutivo”.

Meloni, dopo aver annunciato la nuova riunione a inizio settembre e “in parallelo” un tavolo per gli investimenti per lo sviluppo di Taranto, spiega che “senza escludere il confronto con le organizzazioni che operano sul territorio, al Tavolo per Taranto saranno invitati innanzitutto i vertici nazionali delle stesse (insieme, ovviamente, ai rappresentanti della Regione Puglia e degli enti locali), il che conferirà al Tavolo di lavoro il giusto peso”. Il premier, infine, conclude: “Il mio, quindi, è un invito a un dialogo allargato, da realizzare nella sede del governo, con il coinvolgimento più ampio e di carattere nazionale, come la situazione impone”.