Gita di classe

Ascolta ora 00:00 00:00

Preferiamo dirlo subito. Noi, alla faccia della Meloni, Ventotene la difendiamo eccome. Ha ragione Benigni: è il sogno d'Europa. Isola di libertà, faro della democrazia, le acque cristalline, le castagnole rosse, la Peschiera Romana, lo snorkeling! E poi i gnocchi di mare... Chi non vorrebbe andarci?

E infatti il Pd ha deciso di farci la vacanzella. «Sabato tutti a Ventotene!». Il weekend giusto per gente tanto inclusiva quanto amante dei luoghi esclusivi.

Comunque è curiosa questa cosa dei Tiktoker che lanciano le mode del momento, come i napoletani a Roccaraso.

E così la sinistra passò dalla lotta alle gite di classe.

Lunedì tutti sulla Sea Watch con Carola Rackete, mercoledì flash mob sulla spiaggia di Cutro, giovedì capatina ai centri per migranti in Albania, venerdì delegazione di parlamentari a Sassari per visitare Alfredo Cospito e il weekend speriamo non ci sia mareggiata, «se no famo sabato prossimo» a Ventotene.

Zainetto, il Manifesto di Ventotene regalato da Repubblica, sciarpina arcobaleno che non si sa mai e spaghetto. «Aho, io c'ho la colazione ar sacco: mi zia me prepara er supplì». Bella lì, Bella ciao.

Domande.

Questa volta chi paga? Saranno di nuovo 30mila? Arrivano ognuno col suo yacht o con l'aliscafo? Chi prenota Da Benito (che c'è davvero)? La verdura è ottima. Ortaggi e oltraggi.

Cartolina della giornata: «Faremo di Ventotene la nuova Capalbio!». Firmato Pd. Che da partito politico - può capitare - si è riciclato in tour operator.