L'ultima del Pd? Mette sotto accusa Delmastro per una grigliata

La commedia e la tragedia, come spesso accade in Italia, vanno di pari passo. E allora anche una grigliata può diventare motivo di scontro politico. Sinistra da una parte, in affanno politicamente, e il sottosegretario Andrea Delmastro dall’altra, alle prese con una grigliata organizzata lo scorso 27 luglio. I motivi per attaccare l’esponente dell’esecutivo di centro destra sembrano ben pochi ma la gauche nostrana, Partito democratico in primis, riesce a stupirci anche in questa occasione.

Il Pd insorge

Il casus belli dell’acceso diverbio politico è presto detto. A fare andare su tutte le furie la sinistra è una grigliata organizzata all’interno della casa circondariale di Biella, lo scorso 27 luglio, a cui hanno partecipato anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro e il sindaco della città Claudio Corradino, esponente della Lega. L’opposizione, evidentemente estranea alla passione per la carne e per il divertimento, è insorta. I senatori del Partito democratico, come spiega con dovizia di particolari La Repubblica, hanno depositato un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Tra i principali firmatari dem risultano i senatori Rossomando, Giorgis, Verini, Bazoli e Mirabelli. L’obiettivo della squadra dem anti-grigliate è duplice. Da un lato “conoscere il contesto dei fatti” e, dall’altro, richiedere al Guardasigilli se sia a conoscenza della vicenda e se non intenda approfondirne i dettagli per sapere con che modalità si sia svolta la festa. Si chiede inoltre se l’invito alla struttura pubblica sia stato esteso anche ad altri sindacati e a rappresentanze politiche e istituzionali.L’intento, più o meno velato, è quello di indagare sulla struttura pubblica che ha ospitato la festa, la caserma Salaris di Biella, e sulla natura degli inviti poltici. "Al ministro Nordio – spiegano i senatori dem - chiediamo quindi, al di là delle partecipazioni a feste di questo tipo, che se svolte con modalità inclusive come abitualmente accade hanno un valore, quali iniziative il ministero con il sottosegretario Delmastro abbia adottato e con quali esiti rispetto alle gravi criticità con cui il personale penitenziario si confronta quotidianamente”

