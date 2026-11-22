Se gli applausi sono stati tutti per il senatore Roberto Rosso, eletto per acclamazione segretario regionale di Forza Italia Piemonte, gli occhi della platea nella Sala 500 del Lingotto Torino, erano tutti puntati sul presidente della Regione Alberto Cirio. Rosso subentra al ministro Paolo Zangrillo, che lascia l’incarico dopo 8 anni, in un voto che vede per la prima volta segretario e direttivo scelti direttamente dagli iscritti.

«Ho realizzato un sogno», dichiara a caldo il neo segretario, mentre il governatore punta a Roma. E non è difficile immaginare che quel desiderio abbia la strada spianata: basta guardare la fila di ministri in prima fila per capire come Cirio abbia lavorato sodo e bene per ottenere un ruolo di prestigio nella Capitale. Ma alzando lo sguardo oltre il parterre si scopre la carta vincente calata da chi mangia politica e tartufi della sua amata provincia di Cuneo fin da ragazzo: in una sala gremita spiccano gli oltre 200 partecipanti che sfoggiano una maglietta bianca e la scritta: «Forza Italia Cuneo». Sono il territorio, lì oltre la metà dei sindaci ha la tessera Fi, quasi 3mila gli iscritti cuneesi, e non è un caso che vicesegretario sia stato eletto Franco Graglia, cuneese e vicepresidente del Consiglio regionale. È a lui che Cirio ha delegato la cura della provincia da quando gli impegni come presidente prima e come vicesegretario nazionale di Fi dopo, non gli hanno più permesso di essere presente sul suo territorio come avrebbe voluto. L’alto gradimento del governatore lo si capisce anche dagli applausi che più volte interrompono il suo discorso, il più lungo, col quale ringrazia tutti, ricorda l’importanza dell’unità e non dimentica la «sua» regione, affermando con piglio: «Siamo per la libertà, ma diciamo no all’idea che nel capoluogo piemontese lo spazio venga usato per il proliferare della cultura islamica. La terza moschea di Europa non la facciamo, se lo tolgano dalla testa», il messaggio al sindaco di Torino Stefano Lo Russo.

«Il futuro della nostra regione non si aspetta, si costruisce insieme», conclude Roberto Rosso, strizzando l’occhio a Cirio, tra gli applausi del segretario nazionale Antonio Tajani (nella foto tra Rosso e Cirio) e dei piemontesi Enrico Costa, capogruppo alla Camera e Gilberto Pichetto Fratin, ministro. «Fi è uscita indenne da un trauma» dice Zangrillo riferito alla scomparsa di Silvio Berlusconi. E auspica per Fi nazionale «una leadership diffusa».