“Ha partecipato al teatro delle vanità”. Anche Vauro si smarca da Ranucci

Sigfrido Ranucci sta attraversando uno dei suoi momenti meno fortunati a livello professionale e diversi personaggi stanno prendendo le distanze da lui. Diversi esponenti della sinistra televisiva e culturale hanno iniziato ad allontanarsi da lui, almeno a livello ideologico: una situazione nuova per il conduttore di Report, che per anni è stato idolatrato e applaudito ovunque andasse e qualunque cosa facesse.

“Giusto per chiarire. In questa vicenda tra il grottesco e lo squallido che evidenzia i livelli di mediocrità desolanti nei quali e sono sprofondate trasversalmente sia la politica che l’informazione nel nostro paese io non sto con Ranucci perché, aldilà di ogni questione giudiziaria, consapevolmente o meno, si è fatto partecipe del teatro delle vanità che ha sostituito il giornalismo da tempo”, ha dichiarato su Instagram, il vignettista Vauro. “Non sto con Ranucci, non sto con chi lo attacca per biechi motivi di bassa politica non sto con chi ne fa un martire (lui stesso per primo) per ottuso schieramento. Allora dove sto? Sto da un’altra parte. Questo è sicuro”, ha concluso il vignettista. In questi giorni tra chi si è schierato contro Ranucci c’è anche Selvaggia Lucarelli, che solo qualche settimana fa, prima che scoppiasse il caso, probabilmente non si sarebbe esposta in questo modo.

Nel frattempo l’account Instagram della Lega ha scritto un post satirico su Ranucci e sulle sue dichiarazioni su Totò Riina. “Ranucci, dopo le cene con l’amico Lavitola, dichiara che, se potesse, andrebbe a cena anche con Totò Riina. Visto che sa scegliere bene gli amici, gliene consigliamo alcuni davvero ‘esplosivi’”, si legge nel post, con un meme a corredo in cui viene rappresentato Sigfrido Ranucci a tavola con una serie di “amici” definiti “esplosivi”, tra cui Joker, Darth Vader, Hannibal Lecter, Telespalla Bob e altri personaggi di celebri cartoni animati e film.