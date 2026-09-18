Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 11:14
In evidenzaAggiornato alle ore 11:14
Interni

I veri casi psichiatrici

La sinistra è talmente ipnotizzata dal desiderio di odiare la Meloni da non vedere la guerra in casa nostra

Tommaso Cerno
Attentato Modena el Koudri
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Il governo taglia le tasse, cancella il bollo auto e regala agli italiani quei due miliardi che la sinistra giurava fossero un miraggio. Eppure, l’opposizione non brinda, ma si contorce. L’ossessione per Giorgia Meloni è ormai patologia clinica: se il premier toglie, loro - pur di darle contro -, aggiungono. Perfino le tasse. Pur di contestare, si sono scoperti esattori della Repubblica, pronti ad abbracciare il modello Ruffini e le patrimoniali di Avs, trasformando il Pd nella casa occupata da chi, in nome dell’antimelonismo, progetta di scarnificare il ceto medio come una tonnara.

E se serve una prova di questo corto circuito basta tornare a Modena, dove l’attentatore islamico che studiava jihad sul web viene derubricato a problema psichiatrico. È lo schema fisso: la sinistra è talmente ipnotizzata dal desiderio di odiare la Meloni da non vedere la guerra in casa nostra. Finge cecità sulle tasse e finge follia sul terrorismo. Viene da chiedersi: a questo punto, il vero problema psichiatrico non è forse il loro?

Bollo AutoSinistraTerrorismo IslamicoGiorgia MeloniOdio In Politica

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.