I vescovi vogliono migranti, come combatte Brigitte e Trump: quindi, oggi...

- Solo due riflessioni veloci veloci.

- Zelensky a Roma dal Papa e dalla Meloni, tutto giusto e sacrosanto. Però credo che la partita si stia giocando altrove, vedi l'ultimatum di Trump.

- Trump non è uno a cui piace la democrazia. Però quando afferma che molti dei leader europei sono "deboli", ha le sue ragioni. La verità è che l'Unione sembra vivere in un mondo, quello pre guerra in Ucraina, che non esiste più. E sembrano non voler reagire.

- È inutile che intellettuali e pensatori affermano che l'Europa dovrebbe affrancarsi dagli Stati Uniti. La verità è che, senza copertura americana, contiamo poco. Molto poco. Per un motivo molto semplice: gli Usa hanno un decisore, la Russia ha un decisore, la Cina ha un decisore. Noi no.

- I Vescovi, tramite Migrantes, che è una fondazione della Cei, sostengono che i centri in Albania sono "ai margini della democrazia". Tanto rispetto per la Conferenza Episcopale e per mons. Perego. Però se un governo democraticamente eletto cerca di esternalizzare la gestione degli immigrati illegali, accogliendoli in un centro nuovo di zecca, e valutando rapidamente il loro diritto o meno di restare in Italia, non c'è nulla di antidemocratico. Oppure la Cei ci sta dicendo che dovrebbero tutti arrivare nel Belpaese e rimanerci, diritto o meno di avere lo status di rifugiato?

- Per una volta siamo dalla parte di Brigitte Macron la quale, parlando con un comico famoso accusato di stupro e poi assolto anche in

Appello, definisce "brutte str***" le femministe che - nonostante il verdetto in Tribunale - continuano a contestarle. Dopo lo schiaffo a Macron e questa uscita qui, ci sta diventando quasi simpatica l'arzilla premiere dame.