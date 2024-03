I violenti in università, Maurizio Molinari e quel sospetto su Repubblica

Ha perfettamente ragione il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, quando richiama sul suo giornale i collettivi e i centri sociali, che ieri hanno fatto saltare il suo incontro all’università di Napoli, ricordando a questo manipolo di violenti il "rispetto della libertà di opinione" (libertà "garantita dalla Costituzione" ) e il rispetto del "principio della libertà di informazione" . E avrebbe avuto ragione anche se a quel tavolo non si fosse seduto per presentare il suo libro, Mediterraneo conteso, ma per attaccare Giorgia Meloni, il governo o il centrodestra.

Ha fatto altresì bene, Maurizio Molinari, a invitare lo sparuto gruppetto di manifestanti antidemocratici, che non hanno permesso agli altri 250 presenti di ascoltare il suo intervento, a vedersi – faccia a faccia – per esporre ognuno le proprie "opinioni sulla guerra in corso in Medio Oriente e su qualsiasi altro tema avessero voluto" . E il rifiuto di questi intolleranti, che intossicano il clima dei principali atenei italiani, ad incontrarsi con il direttore di Repubblica è stata un’occasione persa perché è il dialogo e il confronto sono il sale di un qualsiasi Paese democratico, come – appunto – l’Italia si fregia di essere.