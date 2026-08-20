Il Carroccio supera i 5s su TikTok. Sfida Fdi-Fn

Le elezioni politiche del 2027 si avvicinano e si giocheranno anche sulle principali piattaforme social. Forse è per questo che i partiti si stanno già preparando. La sfida è iniziata con follower, visualizzazioni, like e commenti. E il termometro di Facebook, Instagram, TikTok e X restituisce una fotografia diversa da quella che si vede nei sondaggi.

Ma il vero ring è TikTok, complice il fatto che sia una delle ultime novità. Qui sono Azione, Lega e Futuro Nazionale a riuscire a coinvolgere di più il proprio pubblico. E lunedì il Carroccio ha potuto mettere a segno un sorpasso dal forte valore simbolico: con 216.351 follower ha superato il Movimento 5 Stelle, fermo a 214.580, diventando il secondo partito italiano più seguito sulla piattaforma. Una bella svolta per il partito del vicepremier Matteo Salvini che continua ad attrarre utenti online.

Su Facebook il duello è tra Futuro Nazionale e Fratelli d’Italia, che raccolgono la quota maggiore di coinvolgimento dei propri follower. Forza Italia, dal canto suo, tiene il passo e fa meglio del Partito Democratico. Proprio il Pd, invece, sembra aver spento i motori. Su X, social dove il coinvolgimento dei partiti è molto più basso rispetto alle altre piattaforme, l’account dem non pubblica da oltre un anno. Mentre gli altri rincorrono l’algoritmo, il partito di Elly Schlein sembra aver lasciato vuota una delle piazze digitali più importanti.