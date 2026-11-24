«Non mi sarei aspettato» dalla sinistra «un grazie ma faccio fatica a capire le polemiche sui parà, la gente li ringrazia e l’effetto deterrenza è servito dopo gli scontri del 18 ottobre». Il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, proposto da Forza Italia come candidato del centrodestra, affronta per primo l’«X-Factor» dei candidati sindaci di centrodestra e sinistra promosso alla kermesse «Italia Direzione Nord» ieri in Triennale. E rigetta gli attacchi di Mario Calabresi o del Pd Pierfrancesco Majorino che ha definito i militari addirittura «inutili». Maratona di interviste ai papabili, unici assenti Calabresi per il centrosinistra e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, papabile del centrodestra con Perego e la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone. Sullo stesso palco il leader di Azione ha dichiarato che sosterrebbe Calabresi anche se stima Perego e il sottosegretario puntualizza che non è «abituato a vedere Calenda nella nostra coalizione». E punge: «La città ha un forte radicamento del centro moderato e liberale, non sono sicuro che Calabresi abbia poi quell’autonomia che gli consentirebbe di parlare a un elettorato più moderato quando il Pd sta andando verso una dimensione più radicale». Sul blocco dell’urbanistica, «al netto delle inchieste siamo passati dai grandi progetti di rigenerazione a un pantano, chi guida la città dovrebbe assumersi la responsabilità». Sardone avverte la coalizione: «Si doveva scegliere ieri. Bisogna fare in fretta o ripetiamo la performance del 2021, ogni giorno che passa è perso. Non credo che la partita sia persa ma che partita giochi se si fa il nome a marzo?». Esclude un ticket con Perego ma «credo che ognuno di noi comunque in consiglio per portare voti alla lista e al sindaco. Io e Lupi lo abbiamo già detto». Nel (lungo) elenco delle cose che farebbe meglio della giunta Sala ne cita anche «una rivoluzionaria: taglierei l’erba».

Le primarie - che Majorino, fresco di incontro con Elly Schlein, assicura «si faranno, a febbraio» - sono affollate, sul palco la vicesindaco Anna Scavuzzo, l’assessore Emmanuel Conte (che per ora è «concentrato sul Bilancio, quando sarà chiaro il percorso deciderò»), gli attivisti Tommaso Goisis e Carlotta Cossutta, l’assessore Pd del Municipio 1 Lorenzo Pacini, più l’assente Calabresi. E Majorino, oltre a «suggerire» a Sala di «ascoltare cosa gli sta dicendo il consiglio sullo stadio» sostiene che serva «un cambio di passo sula questione casa, non deve farci dormire la notte». Pacini non pensa che «si vinca al centro, per ogni moderato che spavento convinco tre di sinistra a tornare a votare per noi». A Scavuzzo qualcuno ha detto che è «una matta consapevole» perchè, puntualizza non caso, «io so cosa vuol dire fare il sindaco, l’ho anche fatto quando Sala si autosospese o durante il nubifragio del 2023. Gli anni alle spalle non li vedo come accumulo di stress ma come cursus honorum per proseguire il lavoro su una macchina che deve essere ancora più performante, ma non da scoprire oggi». Una puntura a Calabresi. Sull’edilizia residenziale sociale ammette che «c’è molto da fare». Darebbe una stretta alla «speculazione sugli affitti brevi». Tra le priorità di Goisis, «più verde pubblico e asili nidiper Cossutta serve «un cambio di prospettiva femminista» sulla città. A fare da «tutor» a Carmelo Burgio, candidato di Futuro Nazionale, compare in video alle sue spalle Roberto Vannacci (e gli toglie la scena). Interviene Pietro Tatarella, ex Fi che si è proposto al centrodestra e ci è «rimasto male» quando Fi non ha puntato su di lui. Ora avverte, «non si parli in solo di sicurezza». Majorino e Perego hanno visitato le Famiglie Sospese che «occupano» il cantiere di via Baldinucci bloccato dopo il caos sull’edilizia.