«Il tema è normativo, giustamente la Procura indaga, fa quello che deve e La politica deve fare il suo. Ci voleva non il Salva Milano, ma una legge che definisse come trasformiamo le città» in generale. «Regole certe e dire cosa vuoi fare: questo è stato un periodo di tattica, non si è fatta la legge per tattica politica, in entrambi gli schieramenti» a parlare così è Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima intervenendo a Italia, Direzione Nord, organizzato in Triennale dalla Fondazione Stelline. il ceo di Coima torna alla ribalta, con più grinta di prima, dopo la richiesta di archiviazione per l’inchiesta di corruzione nell’urbanistica (che ha coinvolto anche il sindaco Beppe Sala e l’ex assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi) lo sguardo rivolto al futuro.

Per far uscire Milano dall’impasse la posizione è una e la chiedono tutti gli attori coinvolti nell’urbanistica e nel mondo dell’edilizia: lo chiedono gli imprenditori a partire proprio dal big Catella, ma anche Regina De Albertis, ex presidente di Assimpredil Ance e imprenditrice edile, Federico Oriana, presidente di Aspesi, l’associazione degli sviluppatori immobilari e il Comitato delle Famiglie sospese che riunisce le 4.500 famiglie che hanno comprato una casa che non è nelle loro disponibilità perchè bloccata dalle indagini.

Così se da un lato è ghiotta l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe - «bisognerebbe sperimentare la violenza della privazione della libertà personale» evidenzia Catella - ma anche per sfruttare il momento politico, ovvero la doppia campagna elettorale nazionale e locale - «per fare pressing» dicono quasi in coro Catella e De Albertis. «Ora è il momento dei contenuti, delle soluzioni, e per lasciare spazio a una nuova narrazione sulla città»: «Molti dei commentatori di questo periodo, peraltro espressione anche della maggioranza, hanno cavalcato una storia di Milano sbagliata. Quindi di un certo approccio va fatta a piazza pulita». É solo uno slogan: basta con il modello Milano, la città respingente, la gentrificazione e la differenza che continua a crescere tra ricchi e poveri - tema molto presente invece nella ricostruzione dell’architetto Stefano Boeri (anche per lui è arrivata la richiesta di archiviazione nello stesso filone di indagine) che considera fisiologico della crescita esponenziale delle città la redistribuzione delle opportunità e delle ricchezze sul territorio - per parlare di contenuti. «È il momento della responsabilità e dell’autocritica necessaria per far ripartire la città» per il ceo di Coima: è necessario da un lato allargare lo sguardo oltre i confini comunali, in chiave di «reti di città» e dall’altro realizzare «che non c’è più da costruire ma da riusare» conclude.