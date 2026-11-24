La città metropolitana come panacea di tutti i mali. Un fantasma si è aggirato ieri negli austeri saloni littori della Triennale.

Attraversando i dibattiti organizzati da Fabio Massa per la XXX edizione di «Direzione Nord». Che si trattasse di infrastrutture, trasporto pubblico, aeroporti o caro casa che rende Milano una città invivibile, alla fine sempre lì si è andati a finire.

Evocando un’entità più vegeta che viva, perché rimasta sulla carta dell’Art. 114 della Costituzione. Un ircocervo mitologico da evocare nei dibattiti per rispondere alle domande più concrete, ma che torna tra i fumi dell’immaginazione appena il microfono si spegne. E, invece, ce ne sarebbe così bisogno. Perché consentirebbe di abitare zone meno care, se collegate da una metro al centro. Basti pensare che la città metropolitana di Milano ha l’estensione di Londra, ma appena 3 milioni di abitanti, contro i suoi 9.

Facile immaginare il calo dei costi se questa sarà la scala su cui ragionare. Ma finché ogni sindaco prenderà i voti dagli abitanti del suo Comune (o Comunello), difficile immaginare che possa pensare al bene comune, con la «c» minuscola e nel senso di metropolitano. Come sarà difficile convincere i partiti a rinunciare a scegliere miriadi di sindaci e consiglieri comunali. Difficile, ma ormai non più rinviabile.