Il pallone sgonfiato dai sondaggi

Se l’è messa da solo: gli italiani contrari a Ranucci in politica sono il 47%, mentre i favorevoli il 7, percentuale che in pratica lui stesso, con le sue esternazioni estive, ha piazzato nel sondaggio. Un’altra notizia bomba è che l’85% ritiene importanti le inchieste fatte in Rai, distinguendo tra servizio pubblico e servizio a lui: lo dice un sondaggio Swg pubblicato nell’ultimo Radar, l’unico sondaggio che importa, e che registra un Ranucci che peraltro ha già trovato una maggioranza: quella favorevole a che se ne vada.

Il 47% è d’accordo e il 46 non lo è, ma ci sono adesioni a sinistra: è il compromesso storico. È giusto averlo rimosso da Report secondo il 67% degli elettori di centrodestra e persino secondo il 29% degli elettori di centrosinistra, un riconoscimento trasversale che a Ranucci mancava, e che gli giunge proprio sulla porta d’uscita. Finalmente un sondaggio che contiene anche delle risposte: Valter Lavitola aveva interpellato Paolo Mieli e Stefano Cappellini, Swg invece è stata costretta a ripiegare su un campione rappresentativo di italiani. L’errore dev’esser stato questo: il 47%, infatti, non ritiene Ranucci un potenziale buon leader politico e soltanto il 7 dice che lo sarebbe. In concreto, Lavitola gli ha curato una diminuzione del consenso: un 20% resta possibilista, un 26 «non sa», o forse non gliene importa, con ciò meritando umana comprensione.

La buona notizia, si diceva, è che l’85% considera importanti le inchieste nel palinsesto Rai: 92% del centrosinistra, 79 del centrodestra, un 8 che non sa, più un curioso 7% che le ritiene dannose. Incredibile, persino gli elettori di destra distinguono tra inchieste e inamovibilità di chi le annuncia. Finalino: sull’indipendenza di Report c’è un 50% che dice che lo è, e poi c’è un 30 che dice il contrario; un 48%, poi, considera Ranucci vittima di un disegno politico, e qui si passa da un 75% a sinistra a un 24 a destra: ma, almeno, sappiamo che anche il martirologio ha un suo elettorato.