Ilaria Salis e il post in ascensore: "Quanto sarebbe bello lavorare..." E gli utenti insorgono

Bufera social per Ilaria Salis, finita al centro di un'accesa polemica dopo un suo recente post pubblicato su Instagram. L'eurodeputata italiana ha voluto parlare di lavoro, con il risultato che gli utenti del social network si sono rivoltati contro di lei.

Tutto è partito da una sua foto postata nella giornata di ieri. Nello scatto si vede la rappresentante di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) in posa in ascensore, sorridente e rilassata. Sicuramente molto più tranquilla per la confermata immunità parlamentare (il Parlamento Europeo si è espresso a favore lo scorso mese di ottobre), Salis si sente ormai schermata da caso giudiziario in Ungheria. Ad accompagnare la fotografia, un messaggio dell'europarlamentare: "Quanto sarebbe bello lavorare quattro giorni invece di cinque? Fa bene ai lavoratori e migliora anche la produttività. E per chi deve comunque lavorare nel weekend, che sia pagato di più! Buon venerdì e buon fine settimana!".

Insomma, un simpatico messaggio di auguri e un saluto ai suoi follower. Peccato che non tutti abbiano gradito, e i commenti negativi non si sono fatti attendere. "Quanto sarebbe bello vedere lavorare te" , è stata la replica tranchant di un utente. E, ancora: "Sarebbe bello avere lo stipendio da europarlamentare per qualsiasi lavoro svolto ". C'è poi chi non ha risparmiato le prese in giro: "Lavoriamo 1 ora al giorno, un giorno su sette e veniamo pagati 20000 al mese no? Non è più semplice".

Qualcuno se l'è poi presa con i partiti di sinistra,

"Casa gratis, stipendio gratis… che bello sarebbe!",

senza risparmiarne nessuno, affermando che non è possibile che si pensi sempre e solo a un modo per far lavorare di meno le persone.ha poi aggiunto un altro.