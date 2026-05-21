Isabella Rauti (FdI): "Centenario della nascita occasione per un'analisi dell'attualità del suo pensiero politico"

"Pino Rauti a 100 anni dalla nascita: l'uomo, il politico, l'intellettuale e le idee". Questo il titolo dell’evento organizzato allo Spazio Camelot a Sesto San Giovanni a cui ha preso parte Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa e figlia dello storico ex segretario del Movimento Sociale Italiano.

"Ricordare la figura di mio padre a cento anni dalla nascita significa non soltanto onorarne la memoria ma analizzare il suo ruolo nella Destra italiana, la centralità e l'attualità del suo pensiero politico e la sua incessante attività e ricerca intellettuale", ha detto Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia eletta nel collegio di Sesto San Giovanni alle ultime elezioni Politiche.

"Un'occasione - ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia - per raccontare e ricostruire la sua lungimiranza culturale e politica e la sua capacità di anticipare i tempi, i fenomeni e le criticità, guidato sempre dalla convinzione che la politica non sia la gestione dell'esistente ma visione del futuro e servizio alla comunità nazionale”.

Rauti ha, poi, concluso: “Mio padre ha insegnato ad intere generazioni di giovani missini che un popolo senza memoria è come un albero senza radici: non si ha nostalgia delle radici, ma è in loro che matura la consapevolezza della propria identità storica e spirituale. Questo ci consente di interpretare il presente e di disegnare il futuro."

L'appuntamento si inserisce in un calendario di eventi già avviato, con numerose iniziative in programma in varie città italiane, anche in concomitanza con le celebrazioni per gli ottanta anni della fondazione del MSI.