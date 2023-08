Italia: è emergenza sicurezza?

La cronaca di quest'ultima settimana ci impone una riflessione: l’Italia è sicura? Il nostro bel Paese è davvero ancora bello? Dalle notizie che ci arrivano non sembra affatto. In una settimana gli immigrati irregolari hanno fatto parlare di sé. E non in bene. Anzi. Omicidi, tentati omicidi, aggressioni brutali e stupri. Sangue, tanto sangue versato per colpa di persone che non sarebbero dovute essere qui, in Italia. È il caso del nigeriano di Rovereto, in provincia di Trento, che, senza alcuna pietà, ha ucciso una donna, Iris. Picchiata ripetutamente con pugni e calci da un quarantenne nigeriano senza fissa dimora.

Era prevedibile, lo aveva già fatto. Peccato non avesse mai pagato per le aggressioni. Il nigeriano spacciava in quella stessa piazza teatro più volte di violenza. A farne le spese poco tempo fa un passante in bicicletta (aggredito senza un motivo) e persino i carabinieri. Picchiati con forza. Immobili, impotenti di fronte all’africano che li ha messi al tappeto. In un video si vede perfettamente un uomo in divisa spalle a terra, sull’asfalto, mentre l’altro carabiniere cerca di ammanettarlo. Eppure, era ancora lì, libero di delinquere. Libero di uccidere. Il Pm lo giustifica, lo difende. I precedenti? “Robetta. Ha un fisico spettacolare, doveva giocare alle Olimpiadi” ha detto. Assurdo, non credete?

Da Trento a Firenze. Sempre un immigrato ha aggredito con un coltello un corriere. Era su di giri, vagava completamente nudo per la strada.

Da Firenze a Rimini dove, un nordafricano ha stuprato una ventunenne sulla spiaggia senza alcuna pietà.

Da Rimini a Catania, anche qui violenza. Questa volta l’aggressore è un immigrato proveniente dal Gambia. “Vi uccido!” ha detto a due agenti della polizia di stato. E ci è mancato poco che ci scappasse il morto. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione su una persona intenta a danneggiare auto. All’arrivo della polizia ha aggredito gli agenti con una bottiglia di vetro rotta. Loro hanno usato lo spray al peperoncino in dotazione, ma il gambiano ha continuato a tirare pugni, ferendoli col vetro e con anelli in fil di ferro con le punte rivolte verso l'alto. Solo l'arrivo di un'altra volante ha permesso di immobilizzarlo e di evitare il peggio.

Ma in tutto questo il Viminale cosa fa? Si limita a lanciare qualche slogan del tipo “tolleranza zero” e a rafforzare i controlli che, a quanto pare servono a poco. È il sistema Paese che non funziona. A dircelo è Felice Romano, segretario generale del SIULP, il sindacato unitario dei lavoratori della polizia. “Il treno della legalità è deragliato, il Paese è sicuro ma manca la certezza della pena. Oggi chi delinque ha la certezza dell’impunità e ha maturato l’arroganza di poter oltraggiare le istituzioni e chi li rappresenta. L’Italia è un Paese sicuro ma ha la necessità e l’urgenza di alcune modifiche normative. La politica deve prendere coscienza che il cittadino oggi percepisce che lo Stato non difende i suoi diritti e non tutela la sua sicurezza.” E cosa chiede la Polizia? “Il taser a tutti gli operatori e, soprattutto, la certezza della pena.” Insomma, basta poco per rendere l’Italia veramente sicura. Meno slogan e più fatti. Lo chiede il sindacato ma anche i cittadini. Quelli onesti, si intende.