“La bandiera titina? Non si rende conto di cosa voglia dire quello straccio”. L’ira degli esuli istriani contro Ilaria Salis

Ilaria Salis ieri mattina si è presentata davanti al centro sociale Lambretta di Milano, insieme ad alcuni consiglieri comunali del Pd milanese, per contrastare un presidio indetto dalla Lega con Matteo Salvini e Silvia Sardone per chiedere lo sgombero. L’europarlamentare era in mezzo agli antagonisti milanesi accorsi per contestare la Lega e in mezzo a quel gruppo di persone, come raccontato da Alessandro Gonzato su Il Giornale di oggi, sventolava anche la bandiera dei partigiani titini: il Tricolore con la stella rossa centrale, simbolo di tirannia e violenza.

Al momento l’europarlamentare non ha condannato l’episodio e non ha preso le distanze da quella bandiera, che si vede molto spesso nelle manifestazioni di piazza milanesi organizzate dall’estrema sinistra. Ne sono state sventolate numerose anche nell’ultimo corteo del 25 aprile. “La Salis con gli Antifa è quanto di più scontato si possa vedere in una fotografia; la novità sta nella bandiera garibaldina esibita della europarlamentare di AvS al centro sociale Lambretta a Milano, uno dei tanti illegali ancora da sgomberare”, si legge in un messaggio social dell’Unione degli istriani che riprende l’episodio raccontato da questo quotidiano, condannandolo.

“Siamo peraltro sicuri che questa ragazza - impegnata a cercare di espropriare gli italiani possessori di case sfitte, robe da matti! - nemmeno si rende conto di cosa quello straccio voglia dire e tanto meno, quindi, quello che hanno fatto a noi giuliano dalmati, prima e dopo Porzûs, e prima e dopo il maggio 1945, i portatori di quel malefico vessillo. Questo è il livello delle nuove forze della sinistra italiana”, conclude l’Unione degli istriani.

Il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, è intervenuto sulla vicenda ricordando che il regime di Tito “fu responsabile di repressioni, persecuzioni e violenze che hanno lasciato una ferita profonda nella storia italiana. Una ferita che ha il nome delle foibe, delle deportazioni e dell’esodo di migliaia di italiani costretti ad abbandonare la propria terra”. Le e vittime delle foibe, ha ricordato il senatore, “non possono essere dimenticate, né la loro sofferenza può essere subordinata alle convenienze ideologiche, come troppo spesso fa la sinistra italiana. Dietro quei nomi ci sono uomini, donne e famiglie, vite spezzate e una tragedia che merita rispetto, verità e memoria. Come si può condannare una dittatura e, allo stesso tempo, esibire simboli che richiamano una tradizione legata anche a un regime responsabile di tanta sofferenza?”.