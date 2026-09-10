La Prefettura estende la polizia h24 al Fatebene

Resteranno in vigore per altri sei mesi, quindi fino al 30 marzo, le zone rosse individuate dal prefetto Claudio Sgaraglia nell’area delle stazioni (Centrale, Rogoredo e Porta Garibaldi), di Piazza Duomo, della movida (Colonne di San Lorenzo, Darsena e Navigli), e nella multietnica via Padova. La proroga è stata decisa durante la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuta ieri in prefettura alla presenza anche del procuratore Marcello Viola e dei sindaci di Rozzano, San Donato Milanese e Sesto San Giovanni. Le zone rosse, più esattamente le zone a vigilanza rafforzata, sono infatti confermate a Rozzano e San Donato e stabilite anche in alcune zone di Sesto San Giovanni dove negli ultimi mesi sono stati fatti servizi interforze ad alto impatto. È stato deciso anche di intensificare i servizi di polizia negli ospedali. Nella riunione si è infatti anche fatto il punto sulla sicurezza nelle strutture sanitarie, valutando le misure già attive come il sistema di allerta dedicato in collegamento con il 112 in 18 ospedali e il protocollo operativo per gli interventi in caso di persone aggressive con patologie Psichiatriche. Al Fatebenefratelli il posto di polizia resterà aperto 24 ore su 24, come già succede al Niguarda. È stato anche messo a punto il dispositivo di sicurezza per la Fashion Week in programma dal 22 al 28 settembre e per l’evento Vogue World: Milano in programma il 22 settembre in Galleria Vittorio Emanuele II con un significativo impegno delle

Forze di Polizia e della Polizia Locale.

Per quanto riguarda gli ospedali, la decisione di potenziare la copertura degli agenti al Fatebenefratelli per l’intera giornata è legata alla posizione strategica dell’ospedale, situato in pieno centro e a ridosso dei principali snodi ferroviari oltre che delle zone della movida. Il nosocomio registra un flusso continuo di ingressi anche da parte di persone senza fissa dimora. Il servizio H24 si affianca a quello già operativo presso l’Ospedale Niguarda. È stata anche evidenziato il sistema di allertamento dedicato dei 18 ospedali che consente agli operatori sanitari, in situazioni di pericolo, di attivare tempestivamente, tramite il numero 112, le Sale Operative delle Forze di Polizia. Maggior collaborazione inoltre fra Autorità di pubblica sicurezza e Autorità sanitaria del territorio metropolitano.