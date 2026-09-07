Lady Lavitola si sfoga: “Sono il gatto e la volpe”. Quegli affari con Ranucci

Una mail in possesso di Natalia Potenza, compagna (ormai ex) di Valter Lavitola svelerebbe il ruolo attivo svolto da Sigfrido Ranucci nella trattativa avviata dall’ex editore dell’Avanti con gli imprenditori romani Pulcini (Antonio e Daniele) per acquisire l’immobile del bistrot Cefalù. La mail di cui Il Giornale è venuto a conoscenza sarebbe contenuta nel dossier che l’ex compagna di Lavitola si prepara a consegnare nelle mani dei magistrati romani che indagano sull’attentato contro Mr Report. Il racconto di Natalia aggiungerebbe tasselli decisivi legati al filone che riguarda i rapporti, personali e non, tra Lavitola, mandante reo confesso dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, e Mr Report. Tre giorni fa Il Giornale ha rivelato la decisione di lady Lavitola, madre di due suoi figli, di troncare ogni tipo di rapporto con il faccendiere e fornire un contributo all’inchiesta in mano alla Dda di Roma. Un pezzo della memoria che la donna sta mettendo a punto con il suo legale, Giuseppe Cavallaro, cade proprio sui legami tra Lavitola e Ranucci di cui siamo in grado di anticipare alcuni passaggi: «Tra Ranucci e Lavitola c’è un tipo di legame forte, come il gatto e la volpe», fa sapere una fonte vicina a Natalia. Che ci ripropone le parole della donna riferite al rapporto tra Lavitola e Ranucci: «Dio prima li fa e poi li accoppia». Questo perché «Natalia conosce vita, morte e miracoli. Parlerà di tutto con i magistrati e non ha intenzione di sottrarsi, nemmeno dopo le lettere che Valter le ha mandato dal carcere». È questo il messaggio che arriva dalle persone vicine alla donna con cui Lavitola viveva (e che non ha alcuna intenzione di riaccogliere nuovamente in casa qualora gli venissero concessi gli arresti domiciliari), nel quartiere romano di Monteverde, prima di essere arrestato. Natalia sarebbe pronta a parlare diffusamente per dire tutto quello che sa del rapporto tra il faccendiere e Ranucci. Spiegherà che il conduttore «non è esente da colpe» e che gli elementi in suo possesso dimostrerebbero il suo coinvolgimento nella vicenda africana, quella dei presunti investimenti di Lavitola con il factotum Clesio Gomes Tavares sui carbon credit. Ma sostiene anche che Ranucci aiutasse Valter nelle vicende private «utilizzando Report come strumento». Non parlerà, quindi, solo di ciò che ha appreso dai racconti dell’ex direttore dell’Avanti, ma di tutto quello che può ricostruire sulla base degli anni trascorsi al suo fianco, delle conversazioni alle quali ha assistito, delle persone che ha visto frequentare e degli episodi di cui è stata personalmente testimone. E si potrebbe partire proprio dal perché il faccendiere chiamò il conduttore la notte del 4 luglio a bordo della Toyota Aygo di Natalia (ambientalizzata), in quella che diventerà una delle conversazioni chiave per gli inquirenti. La donna è infatti a conoscenza di un legame che si estenderebbe anche ad affari e interessi economici. Dallo Zimbawe alla trattativa per l’acquisto dell’immobile dove è allestito il bistrot Cefalù. Vicenda svelata ieri da Il Domani: Ranucci avrebbe fatto da mediatore tra Lavitola e l’imprenditore Pulcini (proprietario dell’immobile). Ma secondo la donna «Ranucci non sarebbe stato un semplice mediatore ma avrebbe avuto un ruolo molto più attivo proprio nei confronti dell’imprenditore Pulcini». E lo proverebbe una mail che l’imprenditore Pulcini invia nel 2024 a Lavitola, subito dopo il pranzo avuto con Ranucci (si è tenuto un solo incontro e non due) con le condizioni economiche per chiude l’accordo grazie all’intervento di Mr Report. A quale titolo il conduttore media per un affare immobiliare? E su cosa ha fatto leva? Con quali argomentazioni ha convinto Pulcini che l’indomani invia la bozza di accordo economico? Domande su cui Natalia fornirà la propria versione ai giudici, senza fare sconti è a nessuno.