L'affondo di Meloni ai vannacciani: “Non siete la vera destra"

Ieri, intervistato da Lilli Gruber, Roberto Vannacci si è presentato come “vera destra” di questo Paese, asserendo che Giorgia Meloni, una volta salita a Palazzo Chigi, abbia “perso la trebisonda”. Ed è stata la stessa premier, anche se indirettamente e rivolgendosi a uno degli esponenti di Vannacci alla Camera, a rispondere all’europarlamentare eletto con la Lega e ora alla guida di un movimento tutto suo, Futuro Nazionale, che sta raccogliendo i fuoriusciti dagli altri partiti del centrodestra.

In particolare, la premier ha replicato a Emanuele Pozzolo, ex di Fratelli d’Italia ora passato tra le fila di Roberto Vannacci, ricordandogli che “per difendere l'interesse nazionale stiamo facendo quello che c'è scritto nel nostro programma, per realizzare il quale siete stati eletti nelle fila del centrodestra in questo Parlamento”. Nonostante questo, ha proseguito Meloni, “per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia... Votare contro la fiducia a un governo significa votare per mandare a casa quel governo, io penso che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale”. Quindi, ha concluso Meloni riferendosi direttamente a quanto detto da Vannacci ieri sera: “Non mi si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra”.

Emanuele Pozzolo ha voluto replicare con una nota alle parole della premier che, secondo lui, “ha dimostrato di essere la migliore alleata della sinistra. Chiudendo ogni dialogo politico con Futuro Nazionale e con Roberto Vannacci certifica la sua volontà di escludere dal confronto milioni di italiani che non si riconoscono più nelle scelte del governo”. Inoltre, ha proseguito ancora l’ex deputato di Fratelli d’Italia, “Meloni ha paura di Vannacci. Sa di avere deluso una parte consistente dei suoi elettori e teme il consenso crescente di chi continua a difendere senza compromessi i valori e le battaglie della vera destra.

Chi pensa di fermare Futuro Nazionale alzando muri e rifiutando il confronto politico commette un grave errore. Sono gli italiani a chiedere più coraggio, più coerenza e meno subordinazione alle logiche dell'establishment”.