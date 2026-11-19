Maurizio Landini «chiama» la piazza contro il governo Meloni. Ma dimentica il rinnovo dei contratti per mille dipendenti della Cgil. È il classico paradosso (l’ennesimo) per il capo del principale sindacato italiano. In piazza e in tv Landini spara contro l’esecutivo di centrodestra sulla manovra. Chiede stipendi dignitosi, adeguamenti salariali, combatte il caro-carburante. Tutto ciò che però dimentica di fare in casa propria. Il Giornale è in grado di raccontare una storia dove si mescolano sciatterie e ipocrisia.

Domani a Roma, Landini, ormai giunto al termine del secondo mandato al timone della Cgil e sempre più vicino a un futuro in politica nel campo largo, lancerà l’ennesimo attacco dallo sciopero generale contro il governo Meloni. Al suo fianco tutti i partiti del centro-sinistra. Da Fratoianni a Conte. Peccato però, che ciò che Landini vuole dal governo potrebbe farlo (ma non lo fa) per i suoi dipendenti. Stiamo parlando dei lavoratori delle Camere del Lavoro della Cgil, sparsi nelle varie sedi dei patronati Inca in Italia. Dai documenti in possesso del Giornale sarebbero 986 in tutta Italia. Dipendenti a tutti gli effetti della Cgil con regolare (ci mancherebbe) contratto di lavoro stipulato con il sindacato. Il contratto per l’adeguamento salariale è scaduto il 30 giugno 2026. Sono trascorsi quasi cinque mesi senza che Landini li convocasse per procedere al rinnovo del contratto. Avrebbero diritto agli adeguamenti salariali, scatti di anzianità e rimborsi per le trasferte. Al momento non risultano tavoli con i lavoratori per decidere il rinnovo contrattuale. Si tratta del contratto registrato con il numero T996.

C’è un paradosso nel paradosso. Nel vecchio contratto, rinnovato l’ultima volta nel 2024, c’è una condizione (ormai superata) che riguarda il rimborso dei dipendenti per le trasferte. Il rimborso della benzina è superiore a quello del diesel. Condizioni ormai superate dalla crisi energetica. E appare singolare che proprio Landini che in tv continui a chiedere al governo misure contro il caro carburante non abbia pensato a quelle condizioni per i suoi dipendenti ormai non al passo con i tempi. Al Giornale alcuni dipendenti, con la premessa di mantenere l’anonimato, si sfogano: «Quanta ipocrisia». Un altro lavoratore ripercorre i nodi della questione: «Il nostro contratto per la parte economica è scaduto il 31 giugno 2026. Non c’è nessun rinnovo in vista».

Il paradosso del diesel è spiegato da un altro impiegato Cgil: «Sulle tabelle Cgil per i rimborsi chilometri il diesel è pagato meno rispetto alla benzina». E poi mettono nel mirino la stampa: «Nessun giornalista fa queste domande a Landini». Ci riteniamo esclusi dall’accusa in quanto il numero uno della Cgil non ha mai parlato con il Giornale. Preferendo i talk di Giovanni Floris e Corrado Formigli. Ci facciamo carico di ri-girare la domanda ai bravi colleghi Floris e Formigli. Chi sono questi lavoratori? Si tratta di impiegati dei centri caf, si occupano di questioni fiscali e previdenziali per gli iscritti. Sono tutti dipendenti delle Camere del Lavoro Cgil. E aspettano da 5 mesi il rinnovo dei contratti e l’adeguamento salariale. Ma Landini pensa alla piazza.