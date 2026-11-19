Arrivederci compagni. Anzi, addio. Il Pd non è più un posto per ebrei. «Il limite è stato superato». Il «day after» del voto sull’antisemitismo, nell’opposizione, è più traumatico di quel che si potesse prevedere. E le previsioni erano fosche, come da tempo - dal 7 ottobre di Hamas - foschi sono i rapporti tra la sinistra e il mondo ebraico. Emanuele Fiano in lacrime annuncia a TeleLombardia la soffertissima decisione di lasciare il partito che aveva contribuito a fondare. Un nome simbolo.

E non è il solo. Come lui Aurelio Mancuso e altri. Non tanti no, perché di amici di Israele, o di ebrei, o di elettori contrari al settarismo pro Pal, da quelle parti ne erano rimasti davvero pochi. E non a caso.

La sinistra europea è ormai alleata dell’islam politico. Lo stesso il Campo largo, che ha detto No a una legge di contrasto dell’emergenza antisemitismo. La sinistra italiana ha isolato gli ebrei, li ha lasciati soli (anzi difesi dal solo centrodestra) esposti all’odio dei cortei, agli striscioni inneggianti al 7 ottobre, agli slogan pro Intifada (cioè al terrorismo), alle bandiere di Hezbollah, alle gogne nelle università. E il Pd ha chiuso un occhio, spesso entrambi e frange interne hanno assecondato questa deriva. Senza colpo ferire ha consentito che agli ebrei italiani, o magari americani, fosse richiesto - come a Reggio Emilia - di rinnegare Israele. E ha lasciato che l’alleato Giuseppe Conte, chiedesse agli ebrei italiani di dissociarsi dalle scelte di Israele.

Nel 2023 il presidente del Senato Ignazio La Russa veniva contestato dalla Cgil e non solo perché intendeva sedersi accanto alla senatrice a vita Liliana Segre, sul palco della Scala. Oggi La Russa viene applaudito in sinagoga e il Campo largo è sostanzialmente senza ebrei. Per sua scelta.

L’ex presidente della Comunità di Milano Fiano, quattro legislature in Parlamento e una biografia eloquente (l’intera famiglia sterminata dai nazisti, si salvò solo il padre Nedo) diventa il volto di una parabola storica, quel legame tra mondo ebraico e Pci passato dalla rottura del ’67 imposta da Mosca, al tentativo di ricucire, a questo nuovo tradimento. Delusa, una sfilza di voci eminenti dell’ebraismo si era allontanata negli anni dalla sinistra. Oggi molti sono feriti. «Il ddl secondo me è stato strumentalizzato - ha detto ieri al Giornale Ruggero Gabbai, regista, già consigliere con Pisapia - Io mi ritengo di sinistra, purtroppo è la sinistra che sta abbandonando i propri valori. Quando al 25 aprile vedo le bandiere della Repubblica islami ca dell’Iran inorridisco». «Quel voto rimarrà nella carne viva dell’ebraismo italiano per anni» osserva Davide Romano. «Il Pd ha perso il mio voto - scrive Giorgio Levi, giornalista - L’opposizione della sinistra al voto sull’antisemitismo traccia un confine invalicabile. Lo devo a mio padre che fu perseguitato dal fascismo, ai 15 nostri famigliari morti ad Auschwitz».

Quando ha saputo del No al ddl, Fiano era in visita a Birkenau. Quando ieri mattina ha dato l’addio al Pd, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Schlein, «alla quale ho confermato che per me quella scelta del Pd rappresentava un limite invalicabile. Lei si è detta molto dispiaciuta». E ha spiegato di aver chiesto modifiche. «Bisognava votarlo lo stesso» ha ribattuto. Quella telefonata non è arrivata quando Fiano è stato insultato, quando la Brigata ebraica è stata cacciata il 25 aprile, quando il «limite» è stato davvero superato. «Resto nel centrosinistra» dice Fiano, e al Tg4 parla di «sofferenza». Italia viva pare un possibile approdo. Ma «non sto pensando al futuro». Ieri anche Mancuso, ex leader Arcigay, ha lasciato: «Il voto ha determinato l’impossibilità di continuare ad appartenere ad una comunità politica che ho amato, ma che non è più il luogo in cui posso sperare che le mie visioni possano avere cittadinanza». Dal Pd era già uscito Daniele Nahum (ora in Azione), consigliere comunale a Milano. «Gli antisemiti di sinistra sono i più pericolosi» ha detto. E ora se n’è andata Fabiana Di Segni (oggi nel Pld), presidente di commissione a Roma, vittima di quello che ha definito «una frattura morale e valoriale». Puro antisemitismo.