Le uscite Fn provocano sconcerto

Roberto Vannacci ha compreso perfettamente, sin dal 10 agosto del 2023 data di pubblicazione de’ Il mondo al contrario, come maneggiare quelle poche ed elementari regole che determinano la notiziabilità di un evento, dalla tv ai social network. Ha imparato talmente bene il funzionamento della media logic che in queste settimane ha deciso di applicarlo alla promozione del programma politico della sua creatura.

Così, con la pubblicazione della base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale, gli utenti e i follower si sono polarizzati e contrapposti in due grandi community partigiane, spinti nella trappola cognitiva dall’eccessiva semplificazione delle proposte e dalla presentazione volutamente divisiva, pur di prendersi il timone dell’agenda del dibattito pubblico.

Eppure, questa continua ricerca della provocazione acchiappa audience, e inevitabilmente si porta dietro anche un carico di sconcerto. Un disorientamento che rischia di sedimentare nei follower, ma ancora di più negli utenti che provano a ritrovarsi nelle idee vannacciane, una conflittualità sterile perché non converte l’attenzione digitale. Nell’ultima settimana, in uscita dall’hype generato dalla prima parte del lancio del programma e con la diffusione della seconda parte, i commenti positivi pubblicati a corredo dei post sono stati complessivamente 3.979 in aumento rispetto alla settimana precedente del 302%. Nello stesso periodo, i commenti negativi ai 25 post hanno totalizzato il record di 12.122, anche questi in crescita del 334%.

Il dato della pagina di Vannacci, così come quello più ampio del sentiment della rete nei confronti della parola chiave Futuro Nazionale, che continua a essere negativo per oltre il 69%, confermano quanto la strategia della divisività può funzionare per vendere le copie di un libro. Ma non sempre, e questo ne è un esempio, è utile a raccogliere voti.