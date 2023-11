"Contro la paura e il terrorismo". Migliaia in piazza con Salvini per Israele

" Per la difesa dell'Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace e della libertà ". La Lega è scesa in piazza a Milano in sostegno di Israele e, contestualmente, per ribadire il principio " due Popoli, due Stati ". Nessun simbolo di partito presente in Largo Cairoli, ma "solo" bandiere israeliane e la solidarietà di migliaia di persone espressa nei confronti di un popolo che è stato vigliaccamente colpito da Hamas quattro settimane fa: " Per il diritto all'esistenza di Israele ", si legge chiaramente sul palco allestito a fianco della bandiera dello Stato ebraico. Alla manifestazione organizzata dal partito di centrodestra e tenuta davanti al Castello Sforzesco ci sono tutti i ministri del Carroccio: a partire dal leader Matteo Salvini, ma anche Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli. Nonché il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e altri governatori e sindaci e della Lega, tra cui i primi cittadini di Cinisello Balsamo e Monfalcone.

"I veri fascisti sono in altre manifestazioni"

L'ambasciatore israeliano in Italia, Alon Bar, invia un messaggio in cui desidera " ringraziare il vicepremier e tutto il governo per la solidarietà espressa in queste settimane che ci ha profondamente commosso e vi invito ad andare avanti con questi messaggi ". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prende la parola per ultimo e, in relazione ai cortei in difesa della Palestina e sfociati spesso in odio anti-Israele, afferma: " Gli ultimi fascisti rimasti sono coloro che protestano contro Israele: i veri nostalgici ". Questo perché " chi strappa le bandiere e semina odio non ama la democrazia ".

In Largo Cairoli il leader leghista mostra tutto l'orgoglio di una " piazza che non ha paura del terrorismo ". " Questa è una piazza che è aperta a qualsiasi fede. Il nostro nemico non è l'Islam ma il terrorismo, il fanatismo e l'estremismo - aggiunge Salvini, che poi va all'attacco dell'opposizione. " La sinistra, che appare confusa, rivendica giustamente parità di diritti. Lo abbiamo ricordato anche a Pontida, non ci sono etero o omosessuali, ci sono donne e uomini liberi di amarsi. Mi interessa poco - ha continuato - della vita privata, però come fai a fare contemporaneamente una battaglia giusta per rivendicare i diritti Lgbt e poi difendere l'estremismo islamico? ".

Salvini: "Fuori Hamas dalla Palestina"

Il vicepresidente del Consiglio ricorda come " in 68 Paesi islamici l'omosessualità è reato e in sei paesi prevede la pena di morte. A Gaza l'omosessualità prevede dieci anni di carcere. Questa piazza chiede rispetto dei diritti umani e civili, a Milano, Gaza, Tel Aviv e ovunque ": " Il nostro avversario non è lo Islam, ma il terrorismo ". Durante il suo intervento, Matteo Salvini sottolinea inoltre che " in Iran - e i vertici dell'organizzazione delle Nazioni Unite si preoccupino di questo - un uomo e una donna sono condannati a morte per adulterio. Per me, la pena di morte non è mai una soluzione, mi aspetto che i vertici dell'Onu volino a Teheran, che quest'anno ha avuto record di morti per impiccagione ". In ogni caso, questa piazza " per la pace, ma non quella da 'peace and love' o 'mettete dei fiori nei vostri cannoni': è la piazza che condanna il terrorismo ". Lo slogan diventa: " Su la testa della Palestina. Fuori Hamas dalla Palestina ", aggiungendo poi che " mi fanno schifo chi finanzia, anche in Italia, il terrorismo islamico " che è la " piaga del nostro secolo ".

Premierato e Autonomia