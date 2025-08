Leoncavallo, Avs organizza la sua festa nel centro sociale occupato: "Schiaffo alla legalità"

Si accende una nuova polemica attorno al centro sociale Leoncavallo di Milano. Avs, partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che ha deciso di organizzare negli spazi del centro sociale la propria festa. " Avs, il partito che sta tenendo ostaggio il sindaco Sala su stadio e Pgt, pare voglia organizzare la sua festa al Leoncavallo. L'ennesimo schiaffo alla legalità da parte di quella sinistra estrema per cui i centri sociali vanno coccolati mentre le migliaia di famiglie sospese a causa dei pasticci dell'urbanistica abbandonate al loro destino. Il sindaco e la parte riformista della coalizione non hanno nulla da dire? ", si chiede l'europarlamentare Silvia Sardone, vicesegretaria e consigliere comunale della Lega.

il Vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, ha confermato che il suo partito ha scelto proprio il Leoncavallo per organizzare la festa nazionale e ne ha rivendicato la decisione: " Credo che un luogo come il Leoncavallo valga più di mille speculazioni: è un presidio culturale e sociale da 50 anni, un patrimonio di tutta la comunità la cui perdita significherebbe un impoverimento per la città. Altro che abusivismo e illegalità, come vorrebbe la destra che chiede lo sgombero in tempi record e chiude a ogni possibile collocazione alternativa. Alla propaganda delle destre rispondiamo con la nostra festa nazionale, che si svolgerà proprio in quel luogo. Non venga poi la Lega dei condoni agli alloggi abusivi e dei tagli ai fondi per la morosità a darci lezioni sul diritto alla casa. Mi auguro che il Sindaco arrivi presto a una soluzione condivisa con le associazioni e i collettivi, che si sono dimostrati disponibili e aperti ".