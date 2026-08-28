Il “motivatore” Toninelli ha la soluzione: mandare Ranucci sul lettino dello psicologo

Non solo il mondo del giornalismo, ma anche quello della psicologia ribolle dopo il caso .Ranucci-Lavitola ai quali si è aggiunto, come terzo incomodo, anche l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Una minima sintesi dei fatti: ieri, l’ex grillino ora tornato alla vita civile dopo le esperienze alquanto barbariche in politica, ha pubblicato un video nella sua nuova veste: cioè quella di motivatore e fondatore del portale bastapensieri.it, un sito che riunisce «psicologi specializzati in Mindfulness Psicosomatica che integra mente, corpo ed emozioni». Qualunque cosa voglia dire. Toninelli, dopo aver confermato la sua stima professionale a Sigfrido Ranucci, gli ha recapitato un consiglio: «Questo avrei preferito sentirgli dire, una cosa molto semplice: ho sbagliato a costruire un rapporto di amicizia così profondo con Valter Lavitola. Non avrebbe tolto nulla al suo lavoro. Anzi, secondo me lo avrebbe reso ancora più forte». E infine l’appello più accorato e personale: «Quando sentiamo minacciata l’immagine che abbiamo costruito di noi, l’ego ci porta a difenderla. Succede a tutti, è successo anche a me. Un percorso interiore serve anche a questo: fermarsi, ascoltare quello che succede dentro di noi e riuscire, quando serve, a dire ho sbagliato».

Insomma, gli dice che dovrebbe andare da uno psicologo (che, incidentalmente, è proprio l’ambito professionale di cui si occupa oggi l’ex ministro...) e iniziare un percorso di rinascimento spirituale. Un consiglio avveduto che avremmo voluto dare allo stesso Toninelli negli anni al governo, ma che in questo caso non si può non condividere. Giusto. Resta il fatto che, uno degli storici grillini considerati più sgangherati, in questo frangente, è più lucido dei pentastellati di oggi che continuano a fare quadrato attorno all’ormai indifendibile Ranucci.

Roba da matti.