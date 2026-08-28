Lo scivolone di Bonaccini: “Chi vota Meloni e Vannacci ha studiato poco”. Poi la retromarcia: “Parlavo di un problema della sinistra”

Il problema del Pd sono sempre gli elettori. Se non scelgono la sinistra, infatti, non è perché l’offerta politica è debole, le alleanze e le promesse sono poco credibili o i dirigenti hanno smarrito qualsivoglia rapporto con il Paese reale. No: è perché hanno studiato poco. La raffinata analisi arriva da Stefano Bonaccini, presidente del partito nonché europarlamentare, intervenuto ad Albenga per indicare i temi sui quali il campo largo dovrebbe costruire il programma in vista delle elezioni politiche del 2027. Una visione stroncata senza mezzi termini anche dal primo ministro Giorgia Meloni, che ha condannato il poco rispetto mostrato nei confronti di chi vota la destra. Ma andiamo per gradi.

“È un discorso che riguarda tutto l’Occidente e l’Europa”, ha esordito l’ex governatore dell’Emilia-Romagna sulla necessità di recuperare il voto della classe lavoratrice ai microfoni di Ivg, prima di mettere insieme “il voto al primo Trump, il voto alla Brexit, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni, Salvini e oggi forse a Vannacci”. Poi la sentenza: “È il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne delle città e di chi sta peggio economicamente”.

Eccolo, il cortocircuito perfetto. Bonaccini sostiene che la sinistra debba recuperare il voto della classe lavoratrice e nello stesso respiro descrive quella stessa classe come una platea poco istruita, impoverita e pronta a farsi sedurre da chi “parla alla pancia della gente”. Più che una strategia per riconquistare gli elettori, sembra il modo più rapido per perderli definitivamente.

Quando operai e periferie votavano a sinistra erano il popolo, la coscienza civile del Paese, il motore della democrazia. Ora che preferiscono Meloni, Salvini o Vannacci diventano improvvisamente persone che hanno studiato poco. Non è un’analisi sociologica, ma il consueto classismo elettorale mascherato da riflessione politica. Ed è soprattutto l’alibi prediletto di una sinistra incapace di domandarsi perché chi lavora, produce e fatica non si senta più rappresentato.

Bonaccini ha riconosciuto che negli ultimi anni si sono registrati “la perdita dei posti di lavoro” e “il dramma demografico”, mentre l’Europa, che un tempo rappresentava un terzo del Pil mondiale, oggi vale meno del 20 per cento. Da qui, secondo l’europarlamentare dem, la necessità di “occuparci un po’ di più del tema dei diritti sociali”, attraverso “una proposta chiara su lavoro, difesa e rilancio di istruzione e sanità”.

La diagnosi, almeno in parte, è persino condivisibile. Ma la cura diventa poco credibile se il medico considera il paziente un ignorante. Non si riconquista il consenso delle periferie spiegando ai loro abitanti che votano male perché hanno letto pochi libri. E non basta denunciare che “il Paese è più povero, più ingiusto e meno sicuro”, che “sono cresciute le tasse e i costi di carburante e bollette” e che “è crollata la crescita” per cancellare il disprezzo contenuto nella premessa.

Bonaccini ha infine rivendicato l’eredità dei governi precedenti sul Pnrr: “Quando sento Bucci rallegrarsi per un’opera finanziata con i fondi del Pnrr, io, da italiano, sono contento. Ma per fortuna che ci sono stati i governi Conte II e Draghi, che hanno votato a favore”. Resta però la sostanza politica dello scivolone: per il presidente del Pd chi sceglie la destra appartiene al pezzo meno istruito e più suggestionabile della società. Il vecchio riflesso della sinistra è ancora lì: se il popolo vota per noi è consapevole, se vota per gli altri non ha capito. E poi si chiedono perché non vincono.

Come evidenziato in precedenza, lo scivolone di Bonaccini non è passato inosservato. “In una illuminata lezione, Stefano Bonaccini, Presidente del Partito Democratico, ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. L’abbiamo già sentita”, la sottolineatura di Giorgia Meloni: “Quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare. Forse Bonaccini dovrebbe prendere in considerazione un’ipotesi più semplice: quegli italiani, indipendentemente dalle scuole che hanno frequentato, hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra. Hanno visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate e lezioni di morale impartite da chi pretende di spiegare agli altri come devono vivere, come devono votare, e come devono pensare. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli. Li rispettiamo. Ed è forse proprio questo rispetto che Bonaccini e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non hanno ancora studiato abbastanza”.

“Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo”, la versione aggiornata di Stefano Bonaccini. Intervenuto a Coffee Break su La7, l’esponente dem ha provato a spiegare: “Io dicevo che negli ultimi dieci anni in Occidente, ogni volta che si è votato, e spesso ha vinto la destra, dal primo al secondo Trump, alla Brexit, alla Le Pen, al voto alla destra in Italia, la destra ha preso un voto non di tutti, ma maggioritario, se scorporiamo, tra coloro che hanno un po’ meno titoli di studio, tra chi sta peggio economicamente e tra chi vive nelle aree interne, nelle campagne, nelle periferie delle città. Questo è accaduto, scorporando il voto, ci sono le analisi, gli studi. Il che non vuol dire che non ci siano plurilaureati che votano la Lega, Fratelli d’Italia o Vannacci. Ma io l’ho detto come problema per la sinistra”. “La sinistra, che ha perso spesso le elezioni in tanti Paesi europei e negli Usa”, ha aggiunto Bonaccini, “dovrebbe saper rappresentare più e meglio coloro che sono più in difficoltà economicamente, o che nella vita hanno avuto meno opportunità per aver titoli di studio più elevati. È per dire che serve una sinistra più popolare. Ma secondo voi io mi permetto di dire che solo quelli che studiano... ma non scherziamo. Ho fatto un’analisi di quella che è la realtà se si va a vedere scorporando il voto”. Infine il nuovo attacco: “Capisco che sia più facile cercare una polemica abbastanza sorprendente col sottoscritto, ieri è partito Bignami e in parte la Lega, piuttosto che rispondere sul perché paghiamo le bollette, la benzina tra le più care al mondo o perché ci sono troppi precari soprattutto giovani, perché la sanità pubblica sta crollando o perché il Paese non cresce e sarà il peggiore nei 27 dell’Ue per crescita”.