L’ultimo saluto a Emma Bonino, oggi e domani la camera ardente in Campidoglio

È il giorno dell’ultimo saluto a Emma Bonino. La camera ardente della storica leader radicale apre oggi nella sala della Protomoteca del Campidoglio, a Roma, dove resterà allestita anche domani. Martedì 15 settembre, invece, si terranno le esequie di Stato, in forma laica.

La camera ardente sarà accessibile al pubblico per tutta la giornata di domenica 13 settembre e lunedì 14 settembre, dalla mattina alla sera. Sarà questo, dunque, il luogo del commiato pubblico prima della cerimonia funebre.

Martedì le esequie di Stato

Martedì 15 settembre si terranno invece le esequie di Stato. La cerimonia, in forma laica, è prevista a partire dalle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio, la stessa che sta ospitando la camera ardente.

Il calendario prevede dunque due giornate dedicate all’omaggio dei cittadini e, successivamente, la cerimonia di Stato per l’ultimo saluto a Emma Bonino.