Meloni: “Vergognosa decisione gip non convalidare arresto Siher”. Anm all’attacco: “Dalla premier attacco scomposto”

Giorgia Meloni ha commentato senza troppi giri di parole la decisione del gip di non convalidare la custodia cautelare in carcere per Youssef Siher, considerato la “mente” dietro i gruppi che hanno inneggiato alle piazze del 24 ottobre. “Lo dirò senza mezzi termini: considero vergognosa la decisione del gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher, accusato di essere il gestore della pagina Telegram ‘Movimento 17 ottobre’, cioè la pagina che incitava l’organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali a Milano”, ha detto in un video condiviso sui social.

“Penso che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti, del ministero degli Interni e, in generale, di tutti coloro che si adoperano per difendere le persone per bene dal rischio di vedere devastate le proprie città ed esercizi commerciali. Davvero, non so come possa uno Stato normale difendere le persone per bene di fronte a queste decisioni di certa magistratura”, ha concluso la premier. “Considero estremamente grave la decisione del gip di Milano di rilasciare Youssef Siher, considerato uno dei principali fautori delle violenze compiute a Milano la scorsa settimana. Rimetterlo in libertà significa mettere in pericolo la sicurezza del Paese. Una scelta che offende e demotiva il lavoro delle forze dell’ordine impegnate nella lotta al terrorismo e alla criminalità. Alcune decisioni vanno prese con maggiore cautela e senso di responsabilità”, ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani.

“Dopo giorni di guerriglia urbana, milioni di euro di danni e Città come Milano messe a ferro e fuoco dai violenti, il principale sospettato di aver fomentato la rivolta viene giustamente individuato e arrestato e le devastazioni si fermano, ma un giudice si affretta a liberarlo. Rinnovo i miei complimenti alle Forze dell’Ordine che lo hanno individuato e fermato, ma vista la sua liberazione mi domando se possiamo parlare di ‘Giustizia giusta’”, ha dichiarato Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Difficile a dirsi, soprattutto alla luce della richiesta della Procura di convalida dell’arresto con accuse pesanti: istigazione per delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche, unito al rischio di reiterazione del reato e alla concreta possibilità di fuga alla luce dei numerosi contatti internazionali. Eppure, nemmeno questo è bastato al magistrato”, ha aggiunto il ministro. Il riferimento è al fatto che per il gip nei post e nel comunicato “l’indagato non prospetta mai il ricorso ad azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti fattispecie di reato, nè il medesimo risulta aver evocato le gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026 (da lui neppure menzionate) quale modello di attuazione delle forme di protesta e di mobilitazione collettiva da lui proposte”.

Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, ha definito la decisione del gip “un colpo gravissimo alla lotta contro l’estremismo e la violenza”. L’europarlamentare Nicola Procaccini ribadisce il concetto, sottolineando che la decisione lascia “sconcertati e ignora la gravità degli elementi evidenziati dal procuratore e dalla pm”. Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, sottolinea che “la mancata convalida dell’arresto non è garantismo, ma un insulto alla logica, al diritto e alle forze dell’ordine. Ora immagino che Siher potrà tranquillamente riprendere la guida ‘teorica’ degli assalti, ma per chi ha preso questa decisione non sarà una reiterazione di reato. Siamo davvero al paradosso”.

L’Associazione Nazionale Magistrati ha offerto “piena solidarietà alla gip di Milano, oggetto di un attacco scomposto da parte della Presidente del Consiglio dei ministri. Le decisioni dei magistrati si possono contestare nel merito e impugnare all’interno dei procedimenti. La delegittimazione dei colleghi, persino da chi ricopre le più alte cariche istituzionali, è invece un ormai consueto esercizio di intimidazione che non dovrebbe appartenere a uno Stato di diritto. Un esercizio insopportabile”.