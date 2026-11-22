Quello di ieri mattina, al Cam di corso Garibaldi, è stato uno degli eventi organizzati in città dagli Studenti per le libertà, l’associazione studentesca legata come movimento giovanile di Forza Italia nell’ambito della rappresentanza universitaria. Un incontro e un confronto per capire in che direzione stia andando l’Università e quale sia il ruolo di chi la vive ogni giorno ben riassunto nel titolo che annunciava l’evento: «L’università di domani: talento, benessere e rappresentanza».

Ciò che sarebbe normale e naturale fosse ma purtroppo sempre non è. Con gli atenei che, da luoghi di dibattito, spesso si trasformano in raccaforti del pensiero unico dove i valori liberali, il libero confronto, la laicità dell’istruzione e il merito purtroppo finiscono all’angolo. «La sinistra sempre più spesso occupa gli atenei- spiegano alcuni giovani di Spl- Noi invece continuiamo a batterci perchè restino luoghi dove si possano risolvere i problemi concreti degli studenti»

L’incontro milanese di ieri di fronte ad un centinaio di ragazzi ha messo sul tavolo oltre al tema della rappresentanza studentesca e dell’utilità sociale anche quelli della salute mentale e del benessere negli atenei, dibattuti con gli interventi e con i contributi del consigliere regionale Giulio Gallera, del consigliere comunale Alessandro De Chirico, del consigliere comunale Piermaria Capuana, del segretario regionale Andrea Ninzoli e di esperti del mondo accademico e della salute mentale tra cui la psicologa Beatrice Limoncini e la docente universitaria Annella Bartolomeo.

Studenti per le Libertà Lombardia punta sul confronto, sulle proposte concrete e sulla rappresentanza attiva nelle istituzioni universitarie. È questo il messaggio emerso: «Mentre altri occupano le università, noi lavoriamo per migliorarle- spiega Matteo Gallera, vice commissario nazionale di Studenti per le Libertà- I giovani hanno bisogno di risposte concrete, non di slogan ideologici. Salute mentale, diritto allo studio, valorizzazione del merito e opportunità per il futuro sono le vere sfide che vogliamo affrontare, portando le istanze degli studenti direttamente negli organi di rappresentanza universitaria».

Il gruppo di Studenti per le Libertà è attivo con propri coordinatori di ateneo e partecipa alle elezioni universitarie per i consigli di dipartimento e gli organi centrali.

Sul piano politico e pubblico ha sempre promosso prese di posizione e provato a far argine contro le occupazioni delle sedi universitari «Crediamo in un’università libera, aperta al confronto e capace di valorizzare il talento- ha concluso Luca Mangolini, coordinatore regionale di Studenti per le Libertà- La nostra risposta alle occupazioni è la partecipazione democratica: meno ideologia, più proposte e responsabilità. Perché il futuro dell’università si costruisce lavorando, non bloccandola».