La giunta Sala che ha approvato giorni fa il Piano Attuativo per l’area di via Enrico Falck 28, nel quartiere San Leonardo, sottolinea che «un parco pubblico finora inaccessibile si apre al quartiere. Più alberi, case a prezzi calmierati per famiglie, studenti. E nuove piazze e percorsi pedonali». Il progetto prevede tra l’altro circa 22mila mq destinati a edilizia libera, circa 19mila a edilizia residenziale sociale. «La proposta originaria è stata profondamente rivista alla luce del confronto tra Comune, Municipio e cittadini» e «la superficie lorda è stata ridotta di circa il 35% rispetto al progetto precedente» sottolinea la vicesindaco con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo (nella foto), in campo per le primarie del centrosinistra. E a sinistra si scatena una polemica. A bocciare la delibera è Pierfrancesco Majorino, il capogruppo regionale del Pd che ieri al lancio del programma per le primarie ha rimarcato più volte che «tra le cose da migliorare nel profondo» per il futuro c’è l’esigenza di «un maggiore protagonismo delle Zone». Il Comune deve «scommettere sul fatto che la partecipazione della città, la condivisione, lo scambio di punti di vista non sono una noiosa necessità ma una condizione essenziale per governare meglio. In questo quadro mi auguro che Palazzo Marino ascolti il Municipio 8 rispetto alle critiche riguardanti l’area di San Leonardo». Una strizzata d’occhio alla presidente Pd Giulia Pelucchi che ieri ha ricordato che la Zona si è «sempre opposta» e «adotterà ogni strumento per opporsi» a un piano che «modificherà in modo irrimediabile un patrimonio verde del territorio». Ma alle primarie è al fianco del giornalista Mario Calabresi. Un cortocircuito.