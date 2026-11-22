Mentre a sinistra i candidati continuano a mostrare una certa allergia alle forze dell’ordine, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago (nella foto), proposto da Forza Italia come candidato sindaco del centrodestra, ieri nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli ha partecipato alle celebrazioni in occasione della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. E ha ringraziato «tutte le donne e agli uomini della Benemerita per l’incessante impegno a salvaguardia della nostra difesa e sicurezza, in Italia e all’estero». E della corsa per Milano hanno discusso ieri i colonnelli di FdI riuniti a Milano per un evento. «Abbiamo visto tante energie muoversi per dire che ci voleva un civico, lo dico agli amici lombardi di Forza Italia che hanno strepitato urlando un civico, un civico, adesso ci sono tre politici e devono scegliere a Roma quello più adatto - ha sottolineato il presidente del Sento Ignazio La Russa -. Una cosa è certa, tra i tre candidati attuali non c’è nemmeno un civico». La palla «non ce l’abbiamo noi ma il vertice della coalizione e mi sta bene - assicura -. Va bene Maurizio Lupi», il presidente di Noi Moderati proposto la prima volta proprio da La Russa, «va benissimo Silvia Sardone» lanciata dalla Lega e «va meglio di tutti quello che sceglieranno. Se fosse Perego sarei contento, come per gli altri». Anche l’eurodeputato Carlo Fidanza non si sbilancia: «Abbiamo tre ottimi nomi sul tavolo e a partita è nelle mani dei leader nazionali ma non c’è assillo. Dall’altra parte governano da 15 anni e sono ancora più indietro di noi».