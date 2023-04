Il messaggio del Cav per il 25 aprile: "Festa di tutti gli italiani che amano la libertà"

Articolo in aggiornamento

Silvio Berlusconi si trova ricoverato all'ospedale San Raffaele dallo scorso 5 aprile e per la prima volta, in occasione della festa della Liberazione del 25 aprile, ha inviato una nota pubblica per omaggiare questa ricorrenza fondamentale per il nostro Paese. Il Cavaliere ha sempre celebrato questa giornata, come dimostra il discorso del 2009 a Onna, passato alla storia come uno dei più intensi e significativi legati alla ricorrenza della Liberazione, che lui stesso cita nella nota odierna.